10 самых престижных в мире школ, куда могут попасть только избранные 3.09.2017, 13:34

Все эти школы объединяет высокая стоимость обучения и верность традициям.

1 сентября большинство учеников пошло в обычные школы, однако некоторым посчастливилось попасть в элитные учебные заведения. Какие же они – престижные школы, куда мечтает попасть каждый? Издание Hyser решило рассказать о них.

Все эти школы объединяет высокая стоимость обучения, так что попасть сюда могут только дети представителей мировой элиты. Но дорогой ценник на учебу вполне оправдан: достаточно посмотреть на имена выпускников этих заведений и их достижения, чтобы понять, насколько высокое качество образования здесь обеспечивают.

10. Hurtwood House

Страна: Великобритания;

Стоимость обучения: 39,5 тыс. фунтов стерлингов;

Известные выпускники: Джек Хьюстон, Эмили Блант, Ханс Циммер.

Hurtwood House находится в особняке площадью 200 акров. Оно считается уникальной и стабильно занимает высокие места в рейтинге лучших частных школ Великобритании. Всего здесь учатся 340 детей. Учебное заведение славится тем, что уделяет большое внимание творчеству и искусству. Преподавательский состав и персонал полностью вовлечены в программу, так что дети постоянно находятся под опекой и заботой.

9. Brillantmont

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 52 тыс. фунтов стерлингов.

Brillantmont принадлежит к традиционным семейным школам Швейцарии. Она работает в течение 130 лет. Школа находится рядом с Женевским озерам, в 5 минутах ходьбы расположена Лозанна. Brillantmont знаменита тем, что все ее выпускники продолжают учебу и получают высшее образование.

8. The American School in Switzerland (TASIS)

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 63,6 тыс. фунтов стерлингов;

Известные выпускники: кинорежиссер Франческо Грегорини, певица Дженни Каннингем, альпинист Франсис Арсентьев.

TASIS считается первой американской школой-интернатом в Европе. Она расположена в швейцарских горах в Долине д’Оро.

В учебной программе ставка делается на изобразительное искусство. Школа даже организовывает собственный фестиваль весенних искусств, который каждый год посещают всемирно известные художники и музыканты.

7. Think Global School

Страна: США;

Стоимость обучения: 64 тыс. фунтов стерлингов в год.

Фактически эта частная международная школа-интернат расположена в Нью-Йорке, однако ее классы находятся в разных странах мира. Каждый год школа предлагает ученикам занятия в четырех государствах. Часто уроки проводят непосредственно в «полевых условиях».

На трех учеников здесь приходится по одному учителю. Think Global School была основана только в 2009 году, поэтому пока что она не может похвастаться известными выпускниками. Но очевидно, что многие известные люди постараются отправить своих детей именно сюда.

6. Institut auf dem Rosenberg

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 66,2 тыс. фунтов стерлингов в год;

Известные выпускники: известные политики, бизнесмены и члены королевских семей.

В Institut auf dem Rosenberg учатся всего 260 учеников, представляющих более чем 40 стран. Школа делает ставку на индивидуальный подход к школьникам. На четырех учеников приходится один учитель, а в одном классе учатся 8 человек.

Школьникам предлагают пять разных учебных программ, включая английский уровень А, швейцарскую Matura и немецкую Abitur. Поскольку обучение в школе базируется на принципе конфиденциальности, сложно точно сказать, кто именно вышел из стен Institut auf dem Rosenberg. Однако точно известно, что здесь учатся многие дети крупных бизнесменов.

5. Leysin American School

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 66,7 тыс. фунтов стерлингов;

Известные выпускники: члены семьи Рокфеллеров и Вандербильтов, члены королевской семьи Саудовской Аравии.

Эта элитная швейцарская школа известна своими возможностями для катания на сноуборде и лыжах. Каждый вторник и четверг ученики могут проводить послеобеденное время на горных склонах, занимаясь зимними видами спорта. Невзирая на название школы, здесь учится только примерно 12% американцев.

4. Collège du Léman International School

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 69 тыс. фунтов стерлингов в год

Известные выпускники: швейцарско-российская фигуристка Анна Овчарова.

В этот колледж детей принимают с 8 лет. Обучение проводится на английском и французском языках и заканчивается в 18 лет. Университетский городок расположен на 8 гектарах земли. Отсюда можно легко добраться как к горам, так и к Женеве.

В школе учатся 2,2 тыс. детей из более чем 100 стран. Учебное заведение уделяет внимание не только интеллектуальному, но и эмоциональному развитию учеников.

3. Collège Alpin International Beau Soleil

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 79,5 тыс. фунтов стерлингов в год;

Известные выпускники: наследный великий герцог Люксембургский принц Гийом; принцесса Дании Мария, гонщик Жак Вильнев.

Эта школа была основана в 1910 году. Она входит в число старейших частных школ-интернатов в Швейцарии. Beau Soleil находится в Швейцарских Альпах на высоте более 1300 метров над уровнем моря.

В учебном заведении получают образование представители более чем 40 стран в возрасте от 11 до 18 лет. Преподавание ведется на английском и французском языках. Вместе с традиционными занятиями школьники занимаются спортом на открытом воздухе, ледяном катке и горнолыжном склоне.

2. Aiglon College

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 80,8 тыс. фунтов стерлингов в год;

Известные выпускники: принцесса Греции и Дании Татьяна, актер Мишель Гилл.

Из этой школы открывается отличный вид на Монблан, так что она идеально подходит для уроков на свежем воздухе. Дети поступают в заведение в 9 лет и оканчивают обучение в 18-летнем возрасте.

Aiglon College функционирует как традиционная школа-интернат. Впрочем, у заведения есть своя особенность: трижды в неделю все школьники собираются на 20-минутную утреннюю медитацию.

1. Le Rosey

Страна: Швейцария;

Стоимость обучения: 86,7 тыс. фунтов стрелингов в год;

Известные выпускники: принц Монако Рене, шах Ирана, король Фарук из Египта.

Элитная школа-интернат Le Rosey находится в живописном месте, откуда открывается великолепный вид на швейцарские горы. Неподалеку расположены известные частные склоны для лыжников.

О престиже школы красноречиво свидетельствует тот факт, что обучение здесь стоит в два раза дороже, чем в Итоне и других элитных школах Великобритании. Взамен Le Rosey обеспечивает детей знаменитых артистов и известных политиков не только жильем, но также сезонными кампусами, центром верховой езды и даже яхтой для прогулок.

Le Rosey носит статус самой дорогой школы в мире. Поступают сюда с 7 лет, заканчивается обучение в 18. В школе учатся представители более чем 60 стран мира, но при этом число иностранных учеников не должно быть больше 10%.

Школа предлагает два кампуса. Зиму ученики проводят в Гштааде, где они могут развлечься после уроков на лыжных склонах. Весной дети перемещаются в Chataeau du Rosey в деревне Ролле, которая находится возле Женевского озера.