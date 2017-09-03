Украинку признали самой красивой женщиной Вселенной 1 3.09.2017, 13:59

Юлиана Короченцева

Фото: grushevskogo5.com

Специальный титул был придуман на конкурсе в ЮАР.

Жительница украинских Черкасс Юлиана Короченцева на конкурсе «Миссис Вселенная» в ЮАР получила титул «Самая красивая женщина Вселенной». Об этом сама Юлиана рассказала на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Первые новости с конкурсной программы Миссис Вселенная 2017!!!

Сегодня на официальной церемонии вручения специальных титулов меня признали самой красивой женщиной Вселенной! Титул woman Mrs. Universe Mrs. BEAUTIFUL WOMEN жюри вручили украинке!», – написала девушка.

Известно, что Юлиана Короченцева родилась в Черкассах. Закончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано и общеобразовательную — с золотой медалью, после чего выбрала профессию сотрудника правоохранительных органов. Юридическое образование Юлиана получила в Луганской академии внутренних дел на следственно-криминалистическом факультете, работала в ОВД. Впоследствии вышла замуж и родила двух детей.

Юлиана имеет опыт работы на телевидении и радио, снимает короткометражные фильмы и рекламу, пишет статьи, сценарии, организует культурные и образовательные проекты для детей, в том числе благотворительные мероприятия для детей — вынужденных переселенцев из зоны АТО.