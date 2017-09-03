Путину могут выкрутить руки 3.09.2017, 14:04

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Вопрос в том, каким будет сценарий воздействия на Кремль.

«Наших партнеров война на Донбассе беспокоит ровно настолько, насколько создает им проблемы. Пока российская агрессия заставляет страдать исключительно Украину, они не способны на большее, чем выражение глубокой озабоченности», - пишет украинский политолог Кирилл Сазонов в статье для espreso.tv.

«Если не забиваешь ты – забивают тебе. Этот футбольный закон можно со стопроцентной гарантией спроецировать сегодня на геополитическую ситуацию вокруг Украины. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко полностью соблюдать их обязательства по прекращению огня в Донбассе.

Мы смеемся, а они считают, что это не просто работа, а работа результативная. Да, обстрелы продолжаются и российские войска из Донбасса и из Крыма не ушли. Но ведь и хуже не стало. И вроде как имеет место какой-никакой, а диалог сторон. Это ли не победа осторожной европейской дипломатии?

Конечно, я немного манипулирую. Про Крым вообще никто не говорит, кроме украинцев и татар. Европейские партнеры предпочитают говорить о перемирии именно на Донбассе, пытаясь вынести полуостров за скобки конкретных переговоров. «Партия войны» в Украине и потерявшие родину крымские татары на этот компромисс не идут, так что пока этот формат дискуссионный.

Тем не менее, с точки зрения европейских бюрократов, все хорошо – да, еще стреляют, но широкомасштабной войны нет, потоки беженцев из Украины в ЕС не хлынули, так что усилия дают результат. Значит, нужно продолжать в том же ключе, Минские соглашения безальтернативны и замороженная агрессия (которую так удобно стыдливо называть конфликтом) не несет угрозы Европе.

Тут важно понять, что наших партнеров этот конфликт беспокоит ровно настолько, насколько создает им проблемы. Пока российская агрессия заставляет страдать исключительно Украину, они не способны на большее, чем выражение глубокой озабоченности.

Дадут немного денег на поддержание экономики. Даже не 10% от того, что дают Греции на «социализм бездельников», а именно необходимый минимум. Сохранят санкции – не в отношении строительства новых газопроводов, а осторожные. И нашим, и вашим. Но в конечном итоге вопрос, конечно, постараются решить. Естественно, не за свой счет. А за счет Украины.

«Война – это мир», писал в свое время Джордж Оруэл. Перефразируя этот тезис для украинских реалий, достаточно поменять существительные местами. Мир – это война. В другом формате, с некоторой ротацией действующих лиц, но все равно – война. И даже полный вывод российских войск из Донбасса проблемы не решает.

Новые «хозяева Донбасса» не согласны отдать все награбленное прежним владельцам. И категорически не согласны отвечать за пролитую кровь. А их жертвы не готовы забывать и прощать. Так что окончательный мир возможен в том же формате, что и гипотетическая победа добра. То есть когда все хорошие люди убьют всех плохих.

Европу эти проблемы не интересуют. Потому что после такого решения, то есть формального возвращения Донбасса в Украину, для них вопрос будет закрыт. А что тут будет у нас внутри страны, какие проблемы мы получим от этого приобретения региона под российским протекторатом – их не касается. Проблемы индейцев шерифа не интересуют, лишь бы не шумели, простите за грубую армейскую поговорку.

И что нам делать с этой тенденцией? Мы же понимаем, что возвращение Донбасса в любом случае упирается в российский вопрос «А что мы с этого будем иметь?». И наши европейские партнеры настаивают, что компромисс – путь взаимных уступок. Вот только у нас нет вариантов что-то уступить России, не потеряв независимость. И возвращаемся к футбольной формуле – не забиваешь ты, забивают тебе.

Если Украина не предложит свой вариант выхода из кризиса – его предложат нам. А ситуация простая и неблагоприятная. Европа хочет решить вопрос любой ценой и желательно за чужой счет. Россия упирает на резонный тезис «Если это компромисс, то в чем будут украинские уступки?». И это не разноголосица, а хор. Которому мы должны что-то ответить.

Соглашаться на выборы под контролем так называемой власти «ДНР» (читай – Кремля) и возвращать Донбасс с новой элитой и особым статусом - для Украины приговор. Посылать всех подальше и саботировать процесс – столкнемся с «принуждением к компромиссу».

Все чужие сценарии для Украины очень негативные. Значит, мы просто обязаны предложить свой. И тут ключевой вопрос – интересы.

С российскими интересами все понятно. Программа-минимум для них - это снятие санкций и фактическое признание Крыма их территорией. Кстати, не факт, что их этот минимум устроит. Все-таки возвращение Донбасса в Украину под контролем Кремля и фактический демонтаж украинской независимости остается главной задачей Москвы. То есть тут вообще нет точек соприкосновения. А вот Европу и США мы можем заинтересовать. Наш вариант выхода из «минского тупика» должен быть для них интереснее, чем все пряники от России. Не в плане демократических ценностей – эта мантра исключительно в качестве дымовой завесы. Речь идет исключительно о бизнесе.

Какие бонусы несет партнерам возвращение Крыма? Турция готова поддержать нас в обмен на зеленый свет их инвесторам на развитие турбизнеса в Крыму? С поправкой на самую многочисленную крымско-татарскую диаспору в Турции – можно обсуждать.

ЕС увидит варианты для своего бизнеса в Украине, сопоставимые с потерей российского рынка? Америка видит перспективы оси «Киев-Варшава-Вашингтон», которые стоят жесткого разговора с Брюсселем и еще более жесткого с Москвой?

Это не ответы и не рецепты. Это вопросы. МИД, МРЭТ, АП и ВР должны первыми найти ответы на них. Такие ответы, которые устроят нас и заставят партнеров принять наш проект выхода из кризиса.

Возможно, России выкрутят руки и заставят убрать войска из Донбасса. Возможно, будет принято решение о заморозке конфликта и сотрудничестве с Украиной в сегодняшних границах. Вариантов несколько, но самое главное – их должны предлагать мы. Упирая на интересы партнеров и не забывая про свои. Иначе сценарий решения нам предложат и даже будут навязывать, исходя из совсем других интересов. Не забиваешь ты…»