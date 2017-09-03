Корабль луканомики сел на мель 1 3.09.2017, 14:28

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Госсектор и его долги стали главным балластом для страны.

Государственный сектор остается доминирующим в белорусской экономике. При этом его удельный вес в основных показателях почти не изменился, пишет «Экономическая газета».

В Беларуси на 1 июля насчитывалось 3550 организаций государственной и с долей государственной собственности, сообщает Белстат. Годом ранее их было 3714. Численность работников этих организаций сократилась за год на 8,7%: с 1511,2 тыс. до 1379,3 тыс. человек.

Доля госпредприятий в основных экономических показателях Беларуси представлена на диаграмме.

Источник: neg.by

Как видим, практически по всем показателям наблюдается снижение доли госсектора. Но она остается доминирующей в объемах выручки, промышленного производства, инвестиций в основной капитал и долгов, а также весьма существенной по остальным показателям (за исключением розничного товарооборота, где эта доля опустилась до 17,7%).

Диаграмма также показывает, что госсектор из-за роста просроченной задолженности по сравнению с 2016 годом является главным балластом экономики.