Коэффициент на победу Беларуси над Швецией достиг 7,20

Коэффициент на победу Беларуси над Швецией достиг 7,205
- 3.09.2017, 14:44
- 1,568
Букмекеры активно принимают ставки на футбольный матч, который начнется сегодня в 19.00 на «Борисов-Арене».
Букмекерские конторы отдают предпочтение сборной Швеции в выездном матче квалификации ЧМ-2018 против Беларуси. Издание tribuna.com привело некоторые котировки.
Maxline: 7.20 — победа Беларуси, 3.90 — ничья, 1.60 — победа Швеции);
bwin: 6.80 — победа Беларуси, 3.80 — ничья, 1.60 — победа Швеции;
William Hill: 6.00 — победа Беларуси, 3.80 — ничья, 1.60 — победа Швеции.
Матч Беларусь – Швеция начнется сегодня в 19.00 на «Борисов-Арене».