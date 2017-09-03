Коэффициент на победу Беларуси над Швецией достиг 7,20 5 3.09.2017, 14:44

1,568

Букмекеры активно принимают ставки на футбольный матч, который начнется сегодня в 19.00 на «Борисов-Арене».

Букмекерские конторы отдают предпочтение сборной Швеции в выездном матче квалификации ЧМ-2018 против Беларуси. Издание tribuna.com привело некоторые котировки.

Maxline: 7.20 — победа Беларуси, 3.90 — ничья, 1.60 — победа Швеции);

bwin: 6.80 — победа Беларуси, 3.80 — ничья, 1.60 — победа Швеции;

William Hill: 6.00 — победа Беларуси, 3.80 — ничья, 1.60 — победа Швеции.

Матч Беларусь – Швеция начнется сегодня в 19.00 на «Борисов-Арене».