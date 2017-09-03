«Острожский – мой дед» 4 3.09.2017, 14:57

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Поэт из Орши Александр Макаревич на Крапивенском поле напомнил российским оккупантам об уроке 8 сентября 1514 года.

На поле Оршанской битвы 1514 года поэт из Орши Александр Макаревич прочитал новые стихи, посвященные славной победе и нынешним учениям «Запад-2017».

Александр Макаревич рассказал, почему он написал стихотворение: «Зачем? Ответ открытый, так же как и мое произведение. Мне повезло, что я родился в Беларуси, живу в Беларуси. И все системы милитаризма мне крайне не нравятся. Какие-то учения, какие-то военные блоки…

Я всего лишь патриот этой страны. Для того, чтобы жить в стране надо еe любить и защищать. Если ты любишь это поле, значит это твое поле. Значит, будь добр: возьми и защити его. Текст посвящен только Беларуси, не касаемо ни Запада, ни Востока.

Все темы, что вы услышали, это всего лишь темы про милитаризм. Учитывая все учения, – нам это не нужно. У нас независимая страна, и она всегда должна оставаться независимой».

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».