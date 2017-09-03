Припекло: МИД РФ попросил американские власти одуматься 10 3.09.2017, 15:13

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Россияне хотят вернуть себе дипломатические объекты в США.

В министерстве иностранных дел РФ назвали "захватом" передачу властям США здания консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые "находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом". Об этом заявили на сайте ведомства.

"2 сентября властями США захвачены здания, российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке. Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов возле Вашингтона и Нью-Йорка", – сказано в заявлении.

В МИД РФ пишут, что "в захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции".

Российские дипломаты расценивают произошедшее "как откровенно враждебный акт" и "грубейшее нарушение Вашингтоном международного права".

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", – заявили в МИД РФ.

31 августа Госдеп США сообщил, что до 2 сентября Россия должна закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско а также консульские отделы в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Захарова заявила, что 2 сентября американские спецслужбы планируют обыски в консульстве в Сан-Франциско. В министерство иностранных дел РФ вызвали советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри, ему вручили ноту протеста из-за того, что в торговом представительстве России в Вашингтоне якобы планируют провести обыск.

Вечером 2 сентября в России заявили, что в торговом представительстве РФ в Вашингтоне начались обыски.

Источник Fox News в Госдепартаменте США рассказал, что представители американских властей вместе с российскими дипломатами на самом деле провели совместный обход трех зданий перед их официальной передачей США.