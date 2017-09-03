Археологи начали поиски Ковчега Завета 1 3.09.2017, 15:18

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Ученые начали раскопки двух древних городов Шило и Кириаф-Иарима, расположенных на территории Израиля.

Как говорится в Библии, именно там хранился Ковчег до того, как его перевезли в Иерусалим, сообщает kp.ru со ссылкой на директора археологических работ доктора Скотта Стриплинга. Во время раскопок в Шило было обнаружено множество костей животных, что может свидетельствовать о том, что в данном месте располагался храм для хранения Ковчега, где совершались жертвоприношения. Поскольку в священном писании четко прописаны виды и возраст животных, пригодных для приношения в жертв, то ученые намерены сравнить найденные там останки с древним описанием.

Согласно Библии, Ковчег находился в Шило на протяжении 369 лет. Во время боев с филистимлянами в XI веке до н. э. реликвия была утрачена. Из-за дурных предзнаменований филистимляне вернули Ковчег иудеям, и он еще 20 лет хранился в Кириаф-Иариме, пока, как считается, царь Давид не решил перевезти его в Иерусалим. Однако ученые полагают, что на самом деле Ковчег перевезли на 300 лет позже и сделал это шестнадцатый царь Иудеи Иосия, стремившийся сконцентрировать культурную и политическую жизнь в одном центре.

Ковчег, согласно преданиям, был построен для хранения Скрижалей Завета, которые Моисей получил на горе Синай. Считалось, что он приносил удачу на поле боя, поэтому его использовали как оружие во время войн. Его ширина составляла примерно 70 см, длина — 115−120 см, высота около 70 см. Он был сделан из дерева пустынной акации и со всех сторон обшит золотом.