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Лукашенко прогонит экзорцист

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  • 3.09.2017, 15:23
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Власти испугались публичного чтения Библии в Могилеве.

В середине августа официальный портал католической церкви catholic.by сообщил о том, что в каждое воскресенье сентября католики будут устраивать уличные чтения Библии. Акцию приурочили к пятисотлетнему юбилею выхода первой белорусской книги «Псалтырь» Франциска Скорины, сообщает mspring.online.

Бискуп-викарий Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский SDB, призвал тогда католиков Могилева активно участвовать в уличных чтениях.

Спустя две недели информацию изменили – акцию перенесли с площади в актовый зал Могилевского государственного колледжа искусств (Комсомольска, 12). Начинаться чтения будут в 19:45.

Причина смены формата мероприятия неизвестна.


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