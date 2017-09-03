В Минске появился магазинчик с провокационной вывеской 12 3.09.2017, 15:29

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Фото: citydog.by

В районе площади Свободы «Мингорсправка» открыла инфокиоск для туристов.

Как рассказывают государственные СМИ, «в стилизованном павильоне гости могут узнать больше о белорусской столице и стране, спланировать маршрут путешествия, приобрести сувениры и изделия белорусских мастеров, взять путеводители, купить билеты на концерты и спектакли».

Отличную идею, направленную на «продвижение туристического потенциала города», портит вывеска, в которой использовали букву «ер», т.е. твердый знак, пишет citydog.by «Ер» в России упразднили еще в 1918 году, но во многих российских городах ее используют то ли для экзотичности, то ли чтобы показать приверженность к историческим корням.

Фото: citydog.by

Что значит употребление этой буквы в вывеске в современной Беларуси, где государственные языки – литературные белорусский и русский, – неизвестно.

Фото: citydog.by

Интересно, что русский ученый-языковед Лев Успенский в книге «Слово о словах» называет твердый знак «самой дорогой буквой в мире». Вспоминая про судьбу буквы в довоенной России, лингвист пишет, что ер «ничему не помогал, ничего не выражал, решительно ничего не делал».

Фото: citydog.by