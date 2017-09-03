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Находчивый активист поймал бравого ГАИшника на «горячем»

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  • 3.09.2017, 15:42
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«Хищник» лидских дорог легким движением руки превращается в свадебного извозчика.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист из Лиды, представитель БНК в этом городе Валерий Минец.

«Знакомьтесь! Это бравый лидский ГАИшник Гена Жаринов, автор стопки ложных протоколов, составленных на меня по приказу руководства, и его «честно заработанный» железный конь с «блатным» госномером. Как иначе для царя дороги? Но все мало!

Кроме работы на дороге в качестве хищника, Гена Жаринов подрабатывает, нелегально, конечно же, развозя свадьбы! Вместо госномера тогда на авто красуется табличка «Свадьба». Нарушение? Конечно!

А теперь полюбуйтесь результатом моего визита в дежурную часть Лидского РОВД и никчемной отпиской, которую составил непосредственный начальник Жарина!

Ждите продолжение дела с отчетом из Прокуратуры», - написал активист.


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