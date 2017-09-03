Учитель Путин, садитесь, два! 1 Юрий Решето, DW

3.09.2017, 15:53

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Владимир Путин

Попытка хозяина Кремля стать ближе к молодежи провалилась.

За полгода до выборов Путин снова пошел в народ, теперь в качестве школьного учителя "будущего России".

Я не любил математику, но разбирался в ней. А вот русский любил, но прогуливал уроки. А все из-за учителей. Они играли бóльшую роль, чем предметы, которые преподавали. Харизма, энтузиазм, искренность. Ничего из вышеперечисленного не продемонстрировал Владимир Путин, выступив в роли учителя в Ярославле. Стоя у доски, вернее, на сцене, оснащенной по последнему слову техники, во время "открытого урока" он был сух, скучен и консервативен.

Как и на своей всероссийской "прямой линии" для молодежи, которую всероссийский президент провел после своей всероссийской "прямой линии" для взрослых, 1 сентября, во всероссийский День знаний, Путин хотел заработать очки у школьников. Не получилось.

Политизированная молодежь

Желание Кремля обратиться напрямую к молодежи возникло, предположительно, как результат мартовских протестов. Их основными участниками были россияне в возрасте 14-16 лет. Интернет пестрил сообщениями о задержаниях школьников и последующими попытками учителей запугать их. Взрослые требовали послушания, а дети их при этом снимали. Тайно. Под столом. На телефоны. И публиковали видео в интернете. Например, в Брянске директор школы громко обругала своих учеников за распространение информации о фильме оппозиционера Алексея Навального. А в Томске учитель назвал своих учеников фашистами и "холопами англосаксов" за то, что они осмелились критиковать правительство. Эти кадры обошли страну, о них заговорили, и каждый знал, что дети - не дураки. У них есть своя политическая позиция.

Кремль заволновался. Но идей не последовало. За исключением вышеупомянутой "прямой линии для молодежи" и вот этой попытки поставить стареющего президента стареющей страны к доске в провинции и транслировать его "урок" по всей стране. На этот раз Путин - не охотник, не борец дзюдо, не рыбак и не аквалангист. На этот раз Путин - учитель. Как оригинально!

Путин-динозавр

Однако ход, задуманный как триумф, обернулся провалом. Образ мудреца, вдохновляющего молодое поколение своим жизненным опытом, тускнел с каждой минутой, как и во время июльской "молодежной прямой линии".

Ведь когда Путин говорит с детьми, это звучит как привет из далекого прошлого. Человек, который смотрит фильмы на видеокассетах, не пользуется соцсетями, не знает, в чем разница между "ником" и псевдонимом, видится детям динозавром. Человек, который не понимает, что интернет дополняет, а не заменяет жизнь, не может воплощать в себе будущее.

Владимир Путин охотно пользуется военной риторикой. Он говорит о консолидации нации и необходимости защищать родину, даже умереть за свою отчизну. При этом он забывает, что перед ним не солдаты, а дети. Именно они несут в себе особую ценность для этой страны, которая заключается в их индивидуальности. Они должны не умирать за свою родину, а получать от нее поддержку и помощь в развитии.

БАМ для подростков не аргумент

Президент России восторженно отзывается о достижениях своей прежней отчизны - СССР: о Байкало-Амурской магистрали, космической станции "Мир", Обнинской АЭС… И все-таки признает, что технологии будущего тоже очень важны для России. А примеры? Никаких! Те же пресловутые успехи в покорении космоса - это не просто вчерашний, а позавчерашний день.

И, наконец, Владимир Путин остается замкнутым. Несмотря на то, что ему хотелось бы, особенно в подобных случаях, выступать в роли человека, а не государственного деятеля, президент не готов открываться эмоционально. Поучения вместо участия, лекция вместо диалога, власть вместо харизмы. Улыбка не помогла.

А что же школьники? От них, видимо, ожидают, что они полюбят основной предмет Путина - любовь к родине, хваленый российский патриотизм. Я бы на их месте такой урок прогулял.

Юрий Решето, DW