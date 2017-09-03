Нашу планету ожидает настоящая «трудовая революция» 3.09.2017, 16:01

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Искусственный интеллект создаст новые виды работы для людей.

Когда первые печатные книги с иллюстрациями начали появляться в 1470-х годах в немецком городе Аугсберг, гравировщики начали выступать против. Боясь потерять работу, они буквально останавливали печатные станки. На самом же деле спрос на их услуги из-за появления печатных книг увеличился, ведь кому-то нужно было иллюстрировать их.

Страх из-за влияния технологий на трудоустройство время от времени всплывает на поверхность. Последние беспокойства вызваны появлением искусственного интеллекта. Но, опять же, технологии лишь создают спрос на работу.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что все больше людей предоставляют электронные услуги онлайн через нечто, что называют "человеческим облаком". Сам того не понимая, много кто делает это, отвечая на запрос искусственного интеллекта.

Согласно данным Всемирного банка, более 5 миллионов людей уже предлагают свои услуги удаленно через площадки, такие как Freelancer.com или UpWork. Они выполняют широкий спектр задач: от разработки интернет-сайтов до составления юридических документов. За это люди получают обычно несколько долларов в час. В 2016 году в целом такие доходы составили около 6 миллиардов долларов, согласно исследованию компании Staffing Industry Analysts. Также дополнительный заработок можно получить на Mechanical Turk - сервисе, которым руководит Amazon. Около 500 тысяч людей на этом сайте расшифровывают куски аудиозаписей, получая несколько центов за каждое задание.

Много крупных технических компаний нанимают через аутсорс-фирмы тысячи людей, которые присматривают за их сервисами, контролируя качество. У Google есть армия из 10 тысяч "оценщиков", которые просматривают видео на YouTube или тестируют новые сервисы. У Microsoft есть нечто, что называется "Universal Human Relevance System", которая ежемесячно выполняет миллионы микрозазадачь, таких как проверка результатов поисковых алгоритмов.

Количество таких людей на службе техкомпаний будет увеличиваться. Одна из причин - рост спроса на "модерацию контента". Например, новый закон в Германии требует от социальных сетей за 24 часа удалять незаконный контент, который разжигает вражду или отрицает Холокост. При этом, компаниям грозят большими штрафами. Facebook уже объявил, что увеличит количество своих модераторов в мире на три тысячи человек.

Искусственный интеллект уничтожит некоторые формы работы, которую будет выполнять программное обеспечение. Но он также создаст спрос на другие виды электронной работы. Технологии могут обрабатывать большие массивы данных и математических расчетов, но они также зависят от очистки данных людьми.

К примеру, автономным автомобилям для распознавания дорожных знаков и пешеходов нужны алгоритмы, тренированные с помощью большого количества видео. И эти видео должны иметь отметки, сделанные вручную, которые бы дали понять машине, где знаки, а где люди. Такую работу уже делают тысячи людей. А когда алгоритм заработает, люди должны будут проследить, правильно ли он выполняет свою задачу.