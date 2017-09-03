Глава СБУ рассказал, где может находиться похищенный в Беларуси украинский патриот 2 3.09.2017, 16:21

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Василий Грицак

Василий Грицак сообщил о последних подробностях дела.

Глава СБУ Василий Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба удерживает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом он сказал на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"К сожалению, нам не очень много известно об этой истории. Нам известно лишь то, что белорусские пограничники подтвердили заезд на территорию Республики Беларусь Павла, и то, что оттуда он не выезжал", - сказал Грицак, пишет unian.net.

"Мы только можем догадываться, и мы сейчас ловим фрагментарную информацию по поводу того, где он может находиться, но и вы, и мы понимаем, что, скорее всего, он в руках ФСБ в Российской Федерации", - сказал Грицак.

28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ. Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель.

В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи). 29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране. СМИ писали, что Павла Гриба могут удерживать в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ. 30 августа заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения Павла Гриба.