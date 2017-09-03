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Белорусские власти занялись «варварским экспортом»

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  • 3.09.2017, 16:32
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Власти следуют принципу: все худшее ближнему, а все лучшее - дальнему.

Почему лучшие белорусские товары отправляют в Россию рассказал в «Фейсбуке» предприниматель Виктор Горбачев:

- Пообщался сегодня с сотрудником птицефабрики. Одной из расположенных в Беларуси. Грамотный и хороший спец. Долго там работает. Поговорили о его работе и успехах фабрики. Не вдаваясь в подробности, сделал для себя кое какие открытия. Если раньше внимание обращал на сорт продукта, то на категорию - и не было мыслей. А получается, там еще и категории есть. Понятно, чем дальше от А...тем она как бы не того качества. И это еще оказывается не главное. Самое интересное, что основной объем продукции птицы поставляется в России. Ну, зарабатывают валюту. Понятно. Но вот, что категория А - только в Россию (лучшая) в приказном порядке и под большим контролем, а все остальные, что рангом ниже - остаются для нас. В Беларуси и для белорусов.

Наши все схавают.

Я, конечно же, не спец. Но, теперь попытаюсь обращать внимание на написанное, покупая мясные изделия.

А вообще, интересно получается. Все худшее ближнему, а все лучшее - дальнему.

Любовь властей и производителей не знает границ. Бабки решают все. А мы? А мы схаваем.

Вот люблю мясо от тещи и тестя. Натуральное и всё на виду. Хоть и категорий на нем не написано.


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