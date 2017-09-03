Фотофакт: Спасенная людьми обезьяна спасла бродячего кота 2 3.09.2017, 16:43

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Обезьяна Джоджо продолжила «цепочку добрых дел».

Джоджо – это обезьяна. Алан – это кот. С точки зрения биологии, их не должно ничего связывать. Но эти животные смогли отбросить видовые разногласия и стать закадычными друзьями, пишет edinstvennaya.ua.

6 лет назад волонтеры спасли макаку Джоджо, забрав ее в приют из таиландского ресторана, где она жила в клетке с одной единственной целью – позировать для сэлфи посетителей.

С тех пор Джоджо полностью восстановился от ужасов жизни в неволе и плохого обращения – теперь макака помогает людям находить и спасать других макак, которые тоже нуждаются в помощи.

Но Джоджо общается не только с людьми и макаками. Его главный друг – черно-белый котенок Алан. Обычно волонтеры не дают разным видам животных общаться между собой, чтобы исключить возникновение опасных ситуаций.

Однако когда Алан случайно забрел на территорию макак, между ним и Джоджо сразу зародилась теплая дружественная связь – и для них сотрудники питомника сделали исключение.

Теперь Джоджо и Алан все свободное время проводят вместе. Джоджо ухаживает за Аланом так, как если бы он был его собственным домашним питомцем: играет, катает на себе и делится едой.