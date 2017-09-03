«Движение матерей-328» готовит бескомпромиссный митинг 3.09.2017, 16:52

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Архивное фото «Еврорадио»

Активисты движения требуют от властей справедливого и независимого суда.

28 августа председателю Минского горисполкома Шорцу Андрею Викторовичу было подано заявление от представителей инициативной группы по созданию «Движения матерей-328» с просьбой разрешить им провести митинг, пишет сайт bydc.info:

Заявление

о проведении массового мероприятия

Руководствуясь Законом Республики Беларусь от 30.12.1997г. №114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», инициативная группа граждан в лице Погромского С.А. просит Вас разрешить проведение митинга 26 сентября 2017 года, согласно ст.5 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях Республики Беларусь.

Цель проведения:

Выражение нашей гражданской позиции, связанной с недовольством родных и близких, чьи родственники несправедливо осуждены по ст. 328 «незаконный оборот наркотических средств», с ответами государственных структур на обращения матерей и родных, периодически отправляемые нами для рассмотрения.

Наша гражданская позиция:

1. Мы за введение границы с Россией.

2. Мы против несправедливых приговоров и фальсификации уголовных дел по ст. 328.

3. Мы за справедливый и независимый суд.

4. Мы за соблюдение норм УПК во время предварительного расследования и судебного разбирательства.

5. Мы против государственной политики по вопросам ужесточения содержания осужденных по наркотическим статьям.

Вид проведения: Митинг, культурно-массовое мероприятие, имеющее вид локального собрания участников митинга в установленном Законом месте, без передвижения по городу.

Место проведения: г. Минск, парк «Дружбы Народов»

Источник финансирования: Собственные средства участников мероприятия, а также организатора.

Дата проведения: 26 сентября 2017 года.

Время начала митинга: 14.00, время окончания митинга: 16.00

Предположительное количество участников: не более 500 человек…

Напомним, что о своём намерении провести подобный митинг представители матерей говорили во время личной встречи с министром МВД Шуневичем, который тогда предупредил, что «все участники несанкционированных акций будут наказаны, а если матерям удастся получить разрешение, то милиция будет их охранять». Матери сделали попытку получить официальное разрешение от Мингорисполкома и провести митинг в соответствии с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Теперь ответ за государством.