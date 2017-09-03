В машину с президентом Сербии въехал Bentley экс-футболиста 3.09.2017, 17:18

Александр Вучич

Александр Вучич отказался от комментариев.

В автомобиле Bentley с испанскими номерами, который принадлежит сербскому футболисту Ивице Драгутиновичу, находился не владелец, а три других человека, которые ранее привлекались к ответственности за совершение уголовных преступлений.

Утром 2 сентября на улице с круговым движением Топчидерска звезда в Белграде автомобиль Bentley столкнулся с автомобилем из кортежа президента Сербии Александра Вучича, в котором находился сам Вучич. Об этом сообщает газета Novosti.

Bentley с испанскими госномерами оказались собственностью 41-летнего сербского футболиста Ивицы Драгутиновича. Самого владельца в машине не было, там находились трое других парней: Лука Р., Милош Т. и Стеван Д.

Все трое были задержаны полицейскими. По данным издания, ранее они привлекались к ответственности за совершение уголовных преступлений.

Задержанные занимаются охраной дискотеки в Белграде.

Вучич отказался от комментариев. О том, что во время ДТП он получил травмы, не сообщается.

Для президента Сербии это не первое ДТП в Белграде. В октябре 2014 года издание RuSerbia.com информировало, что в автомобиль с президентом Вучичем на высокой скорости въехал автомобиль Skoda Superb.

Драгутинович выступал, кроме клубов Югославии и затем Сербии, за бельгийские команды "Гент" и "Стандарт", а также за испанскую "Севилью".