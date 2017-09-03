Белорусский гимнаст выиграл золото на этапе Кубка мира в Болгарии 3.09.2017, 17:21

Андрей Лиховицкий

Фото: НОК

Андрей Лиховицкий стал лучшим в упражнении на коне.

Для белорусского гимнаста выступление в Варне — первый старт в новом сезоне. В квалификации он показал третий результат, а в финале получил самые высокие баллы среди восьми атлетов — 14,600, пишет tut.by.

Второе место занял француз Сирил Томмазон — 14,100, бронзовая награда в активе Якова Влахека из Хорватии — 13,900.

Не оказалось в числе призеров в упражнении на коне титулованного украинца, олимпийского чемпиона Олега Верняева, который стал лишь пятым.

В финале вольных упражнений выступил также белорус Павел Булавский, который расположился на шестой строке итогового протокола — 13,650 балла. Победил в этом виде чилиец Томас Гонсалес — 14,700.

Белорусские гимнасты Илья Яковлев и Павел Булавский примут участие в решающей стадии в опорном прыжке.

На параллельных брусьях выступит Андрей Лиховицкий. Также он поборется за награды на перекладине.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира по спортивной гимнастике, который со 2 по 8 октября примет канадский Монреаль.