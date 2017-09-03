Лукашенко - Путин: Санкционная война «заклятых друзей» 1 3.09.2017, 17:39

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Как белорусская сторона зарабатывает на «запретных плодах».

В обвинениях Беларуси в поставках санкционной продукции в Россию всегда не хватало конкретики. И вот, кажется, россияне собрались и выдали компромат, но с оговорками: от неназванного источника и виде журналистского «расследования». Белорусские компании уже открестились от обвинений. Эксперты политики в конфликте не видят и рекомендуют обращаться в суд, пишет БДГ.

РБК: схемы поставок санкционки

Поставки санкционного продовольствия из Беларуси осуществляли 29 российских компаний с белорусскими учредителями, сообщили в РБК.

По данным российского СМИ, большинство этих компаний были зарегистрированы недавно на территории Беларуси, учредителями их, в основном, были белорусские граждане, а основным видом деятельности – поставки продуктов питания.

Среди белорусских компаний, задействованных в схемах называются РУП «Белтаможсервис», ОАО «Газ венчура» и ОАО «Глобалкастом».

Отметим, что, несмотря на уверенные утверждения российской стороны в контрабанде санкционных товаров из Беларуси, явных доказательств нарушения закона не было предоставлено. РБК опиралось на информацию «источника, близкого к ведомству» (Федеральной таможенной службы) и на подтверждение поступления документов в некоторые российские контролирующие органы.

Кроме того, в материале случайно или намеренно идет смешение официальной и неофициальной информации: схему контрабанды как бы раскрыла ФТС, только сама ФТС про нее не сообщает — или неназванный источник, или представители других ведомств.

1. Центробанк заявил о готовности отказать в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам.

2. Прекращено действие аккредитации трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из схемы. Проверка других лабораторий продолжается.

3. Росаккредитация подготовила ряд поправок, которые предусматривают введение полного запрета на регистрацию в России деклараций о соответствии на санкционную продукцию.

4. ФТС готовится комплекс усиленных мероприятий по выявлению и пресечению ввоза юридическими лицами санкционной продукции. Подробности не раскрываются.

Нужно также обратить внимание, что российская сторона под предлогом борьбы с санкционкой пыталась, очевидно, получить контроль над белорусской границей: создать единую базу данных о перемещении подкарантинных грузов и временно осуществлять совместные проверки «на внешней границе ЕАЭС». Белорусы от этих предложений отказались, что в Россельхознадзоре вызывает непонимание.

Белорусские компании: в схемах поставок санкционной продукции не участвуем

РУП «Белтаможсервис», одна из компаний, названных в материале РБК, к 30 августа подготовило официальную реакцию. По данным предприятия, оно не участвует ни в каких нелегальных поставках санкционных товаров в Российскую Федерацию.

Что же предприятие делало?

Поставляло фрукты и овощи из Африки, Азии и Южной Америки и оформляло ее на территории Беларуси, однако продукция не подвергалась санкциям РФ.

У продукции, по данным предприятия, были сертификаты, в которых были указаны сведения о стране происхождения.

Товары прошли проверку на постах Россельхознадзора на границе между Беларусью и Россией, получили акт вторичного фитосанитарного контроля. Копии актов российская сторона направляет в РУП «Белтаможсервис», что является свидетельством о том, что никаких претензий со стороны России к белорусским товарам нет.

Похожие заявления распространили и еще две компании, упомянутые РБК: ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом".

В частности, «Глобалкастом» сообщил, что «не занимается поставками санкционной продукции в Россию, претензий со стороны контролирующих органов РФ не получало, равно как их не получали наши российские партнеры». Вместе с тем, по данным компании, имели место быть попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.

Обе компании заявили, что им претензии, высказанные в их адрес, непонятны, передает БелТА.

Бесконечная история. Раскроют одну схему, появится другая

«В проблеме контрабанды санкционных товаров очень много чего намешано. Здесь есть политика, экономика и криминальные схемы, в этом участвуют и белорусы, и российские граждане и других стран. Поэтому я не вижу тут большой сенсации», — сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Он напомнил, что как только было принято решение о продуктовым эмбарго, появились обвинения Беларуси в контрабанде на самом разном уровне. Просто теперь появилось больше конкретики, добавил эксперт, «ситуацию довели до каких-то юридических выводов».

«Пока существуют санкции России, единая, регулируемая граница, единое экономическое и таможенное пространство, история будет продолжаться. Вместо одной схемы появится вторая. Раскроют ее, появится третья и так далее», — считает Карбалевич.

А политики, добавил экспет, «здесь немного, не думаю, что перед учениями это политическое решение».

Не расследование, а "слив"

«Я не верю в журналистское расследование РБК в данной ситуации. Скорее всего, речь идет о сливе информации. А если происходит слив информации, важно, какие интересы стоят за ним. Это не всегда понимают журналисты, которые делают материал», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Он обратил внимание, что суда по поводу схемы не было, поэтому «разговоры о том, что были сделаны некие нарушения, пока не подкреплены юридически никаким образом»