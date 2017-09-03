«Мам, ну чего я понесу эти цветы!» 11 3.09.2017, 17:45

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Что учителя делают с подаренными букетами.

1 сентября за парты село около миллиона беларуских учеников. Если представить, что каждый из них принес на линейку букет, это начинает напоминать фестиваль цветов где-нибудь под Амстердамом. The Village Беларусь спросил у учителей гимназий и школ, что они делают с охапками подаренных букетов после того, как отзвенит первый звонок, не продают же?

Цветы мужикам-учителям дарить глупо

Букеты, что мне дарят, я отдаю прекрасной половине учительства, чтобы их охапки были еще больше.

Думаю, дети в основном дарят цветы классным руководителям. Класса до седьмого несут охотнейше, а потом говорят: «Мам, ну че я понесу эти цветы!».

Мне лично почти не дарят, потому что я мужик и не классный руководитель. Сегодня вот вручили один букет. Очень странные, кстати, были цветы, наверное, так выглядят гладиолусы. По крайней мере, я так подумал: «Гладиолусы». А вот когда руководил классом, на меня букетов двенадцать свалилось.

Что можно подарить взамен цветов? Мне лучше чай. Зеленый. Так и напишите. Потому что цветы мужикам-учителям дарить глупо. Передаривать девушке их не станешь, она ж поймет, откуда ирисы растут. Да и вообще, идти с кучей цветов по улице первого сентября, чтобы все видели, что ты учитель — это чисто дамская радость. А еще с ними сложно собирать грибы после линейки.

Я не знаю таких учителей, которые выбрасывали бы подаренные детьми букеты

В среднем на 1 сентября мне дарят шесть-семь букетов, когда детки помладше — больше. Цветы отношу домой, всегда отдаю букет или два свекрови, и один оставляю на работе, могу подарить завучу.

Если дети считают, что дарить цветы в букетах — это нормально, то я не против. Но цветы в горшках мне нравятся больше. Что-то более материальное я не считаю нормальным подарком на День знаний, это просто выражение уважения.

Среди своих коллег я не знаю таких, которые бы выбрасывали подаренные детьми букеты. Но меня это возмутило бы, даже выбесило. Все же дети и родители старались. Вот мне сегодня подарили отличные цветы, выращенные бабушкой моей девочки, это же прекрасно. Хотя я и не люблю цветы так, как большинство женщин, но я ценю именно то, что для меня покупали или собирали. Мило же!

Выступает милиционер, и детям говорят: «Подари ему хороший букет»

Во-первых, дарят не такие уж большие охапки цветов, особенно в сельской местности. Все зависит от того, сколько расцвело. В основном приносят цветы из своего сада — астры, гладиолусы, то, что выросло.

А во-вторых, цветы распределяются между гостями и приглашенными. Иногда на линейку приглашается районная администрация, шефы школы. И те цветы, что приносят дети, учителя просят подарить выступающим. Например, выступает милиционер, и детям после говорят: «Подари ему хороший, красивый букет». Даже на педсовете накануне 1 сентября мы обсуждаем этот вопрос, говорим: «Скажите своим ученикам, чтоб они подарили самые красивые букеты выступающим». Следим вплоть до того, что учитель потом на линейке распределяет: «Пойди, подари вон той тете или вон тому дяде цветы».

Часть букетов мы просим вручить ветеранам педагогического труда, которых пригласили на первый звонок, но дети в силу возраста их не помнят. И еще ветеранам Великой Отечественной войны и социалистического труда.

Также есть учителя, которые не имеют классного руководства, например, учителя физкультуры, социальные педагоги, психологи и другие. Если им никто ничего не подарил, то мы детей «переадресовываем».

Порой я дарю полученные цветы педагогам, которые когда-то учили меня саму. И в сухом остатке хорошо, если останется один какой букет. В итоге ставишь его на стол и любуешься — какой красивый букет.

Мы никогда не выбрасываем букеты, так как не особо избалованы цветами, все же они довольно дорогие. Единственное, что порой, бывает, положишь букет на стол, забегаешься, не успеешь вовремя поставить в воду, и он завянет.

Я холостяк, девушки нет, и цветы мне не нужны

Я преподаю уже пять лет, и каждую линейку мне дарят минимум один букет. В этом году я стал классным руководителем у семиклассников, и мне вручили рекордное число букетов — целых четыре.

Обычно я раздаю цветы своим коллегам женского пола. Зачем они мне? Я холостяк, девушки нет, и цветы мне не нужны. Думаю, вместо букета можно было бы подарить открытку. Цветы завянут, а открытка будет..