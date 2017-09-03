СМИ: Водородная бомба КНДР в пять раз мощнее, чем сброшенная на Нагасаки 3.09.2017, 17:57

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Запад должен жестко ответить на военные игры Пхеньяна.

Мощность бомбы, которую Северная Корея испытала утром в воскресенье, составляет 100 килотонн, что примерно в четыре-пять раз сильнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Нагасаки.

Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Республики Корея Ким Эн У, сообщает агентство Yonhap.

"По оценкам, мощность последнего испытания Северной Кореи составила до 100 килотонн, хотя это предварительный отчет", - подчеркнул глава оборонного комитета.

По его словам, взрывной потенциал намного сильнее, чем во время пятого ядерного испытания КНДР, который, по оценкам, имел мощность в 10 килотонн.

Он также добавил, что администрация президента Южной Кореи Мун Чже Ина должна принять решение о том, следует ли придерживаться своей мирной инициативы, направленной на повторное взаимодействие с воинственным государством через санкции и диалог.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе северокорейского города Кильчжу провинции Хамген-Пукто произошло землетрясение — по разным данным, магнитудой от 5,2 до 6,4. Южная Корея связала толчки с возможным ядерным испытанием.

В свою очередь власти Северной Кореи официально заявили об успешном проведении испытания водородной бомбы.