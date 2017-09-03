Житель Барановичей рассказал, почему решил стать ксендзом 3 3.09.2017, 18:12

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Илья Ваниславчик

История Ильи Ваниславчика, который посвятил свою жизнь служению Богу и людям.

«Ни одна девушка не даст мне того, что дает Бог»- цитирует Илью Ваниславчика Intex-press.

Илье Ваниславчику двадцать пять лет. Он твердо решил связать свою жизнь с церковью и стать католическим священником.

Я вырос в хорошей, но не особо религиозной семье. Ни родители, ни старшие брат с сестрой не относят себя к глубоко верующим католикам. Меня, как и многих детей, крестили в младенчестве. Но до 17 лет я только несколько раз посещал костел, а к вере пришел уже в сознательном возрасте.

Хотел понять, что движет сатанистами

Закончив Лицей №1 в Барановичах, я поступил в Белорусскую государственную академию музыки на оперное отделение и уехал учиться в Минск. Там начал интересоваться оккультизмом, не понимая, что это плохо с точки зрения веры. Я не принадлежал к этим субкультурам, но хотел понять, как это «тесто» связано с религией, что движет готами, сатанистами.

Я стал сидеть на тематических форумах. Прочитал, что на Кальварийском кладбище возле костела собираются сатанисты, и решил посмотреть на них и на костел. Самих сатанистов я там не увидел, но зато в храме шла утренняя служба. Людей было мало. Я не знал практически ни одной молитвы и всю службу простоял как истукан. Священник заметил это и подошел ко мне в конце литургии. Я сказал, что в костел пришел впервые и ничего не знаю, а он предложил посещать встречи, которые устраивал для молодежи.

Эти молодежные собрания проходили по воскресеньям. Мы читали отрывки из Евангелия, а отец Виталий толковал их. Еще мы пели песни под гитару, рассказывали друг другу разные истории из жизни.

Как-то ксендз спросил, что в первый раз привело меня в костел. Когда я объяснил, он сперва долго смеялся, а после – ругал меня. Я до сих пор считаю, что не случайно пришел на ту службу. Думаю, это был знак.

Некоторые плачут после первой исповеди

Общаясь с другими католиками, я начал задумываться о том, что такое вера, существует ли Бог и что Ему надо от меня. Начался внутренний диалог, и мне захо лось пройти первую исповедь. Я стал к ней готовиться и, честно говоря, это было трудно.

Одиннадцатилетних детей готовят два или три года в приходской школе – мне пришлось сделать это за пять месяцев. Тяжелее всего было принять, что нужно рассказать обо всех моих грехах другому человеку. Но я осознал, что ксендз – это проводник между мной и Господом, что он никогда не расскажет то, что услышит от меня на исповеди.

Отец Виталий дал мне специальную книжку для подготовки к исповеди. В книге объясняются все Божьи заповеди, а к ним приведены наводящие вопросы. Отвечая на них, человек понимает, нарушал ли он эту заповедь и согрешил ли. Так становится понятно, о чем говорить на исповеди.

Во время своей первой исповеди я раскрылся полностью. В тот момент у меня появилось невероятное чувство легкости и смирения. Чувство, словно я очищен ото всей грязи, что была в моей жизни. Некоторые плачут после первой исповеди, потому что понимают, как часто поступали неправильно. Я не плакал, но было желание все поменять в своей жизни.

Мое первое решение стать ксендзом было необдуманным

После первой исповеди меня охватило спокойствие. Я стал обращать внимание на то, как живут люди вокруг и как живу я. Я занимался пением, много выступал, однажды пел на «Славянском базаре». За кулисами насмотрелся на грехи других. Это и подтолкнуло на размышления о святости.

Есть два вида святости. Первый – это светская святость. Это когда ты практикующий католик и стараешься делать добрые вещи. А второй – святость ксендза, священника. Это, конечно, совершенно иное: человек полностью посвящает себя Господу и перестает жить светской жизнью.

Мне захотелось попробовать второй путь святости, и я посоветовался с отцом Виталием. Он объяснил, что я неофит, новообращенный человек, и поэтому мое решение может быть недостаточно осознанным.

Но мне тогда было 17 лет, и это был душевный порыв. Я бросил консерваторию после года учебы, подал документы в семинарию в пригороде Варшавы и уехал туда готовиться к поступлению.

Там я жил по расписанию священников, читал книги, молитвы. Сперва все было хорошо, но затем я понял, что погорячился. Начал сомневаться: «А вдруг это не мое? Вдруг я ошибаюсь?». И спустя месяц подготовки я вернулся домой в Барановичи.

Я ходил по клубам, встречался с девушками и развлекался

Поступил в Барановичский университет на заочное отделение факультета экономики и права, нашел работу и стал вести обычную светскую жизнь. Ходил по клубам, встречался с девушками и развлекался.

На одной работе долго не задерживался, пробовал себя везде – в охране, торговле, на почте. Я искал себя, но в глубине души понимал, что все это не мое.

Параллельно стал глубже изучать вопросы веры. Мысль, что первый порыв стать священником был неслучайным, не оставляла меня.

Решающим толчком к возвращению к этой идее стало паломничество. Каждый год из Барановичей в Будслав к чудотворной иконе Богородицы идут несколько сотен католиков. Дорога занимает девять дней, и это время путник проводит в размышлениях, молитве, общается со священниками и другими верующими. Через мозоли, боль и усталость приходит понимание многих вещей.

Когда паломник сильно устает, он может сесть в бус, сопровождающий путников. Но это вопрос силы воли, выдержки. Это вызов, который ты бросаешь сам себе: пойдешь через боль и усталость дальше или поедешь на автобусе? Мне часто хотелось подъехать, но я всегда боролся с этим желанием и ни разу не поддался искушению.

В свое первое паломничество три года назад я пошел с просьбами, чтобы с моей матерью все было в порядке. У нее тяжелая болезнь, развитие которой можно притормозить. Я молил Бога об этом, и молитва была услышана. Тогда я решил, что буду ходить в паломничество каждый год.

Семинария не то место, куда можно прийти подурачиться

В этом году в дороге я просил Бога дать мне ответ, стоит ли идти в семинарию и становиться священником. Сам себе задавал вопрос, хочу ли быть ксендзом, и наблюдал за другими. И я понял, что хочу помогать людям в жизненных вопросах, проповедовать, вести их к Богу.

В последний год в университете мысль стать священником приходила ко мне чаще, чем когда-либо. Я даже хотел снова бросить учебу, чтобы поступить в семинарию. Но в этот раз решил, что стоит тысячу раз все обдумать и окончить университет.

Я закончил университет в прошлом году, а летом 2017 года поступил в семинарию. Вместе со мной поступало еще пять парней, и все мы прошли. Семинария – это не то место, куда можно прийти подурачиться. Люди идут туда осознанно.

Ксендзы проходят тест на профпригодность

Поступить в духовную семинарию довольно легко. Нужно быть практикующим католиком не менее трех лет, собрать нужные документы (аттестат, военный билет, медсправку, справки о крещении, первом причастии, религиозном образовании) и быть уверенным в своем решении.

Также нужна характеристика от отца-настоятеля костела, который ты посещаешь, и написанная тобой автобиография. Еще при поступлении нужно пройти тест на профпригодность, где проверяется духовно-психологическая уравновешенность личности. Дальше надо написать сочинение на одну из предложенных тем и сдать тест на знание основ католического катехизиса. Темы сочинений довольно легкие, например, порассуждать о предназначении или значимости Библии в жизни человека.

После нужно пройти собеседование с ректором или проректором на духовную тему. Рассказать, как у тебя вообще возникло желание стать священником. А по итогу разговора ректорат решает, принимать тебя или нет.

Учеба в семинарии продолжается 7 лет

Когда я рассказал родителям и друзьям, что поступил, они отнеслись спокойно. Эти люди давно меня знают и понимают, что быть ксендзом – это мое.

К тому же, в семинарии есть специальные духовные упражнения — реколлекции. Это время, когда ты молишься, живешь по расписанию священников, помогаешь им в службе. В период подготовки человек «примеряет» жизнь, которая ждет его после семинарии, и решает окончательно, готов он быть ксендзом или нет.

Можно передумать и бросить учебу на любом этапе. Никто не будет ни держать тебя, ни осуждать. Но учиться на священника идут немногие. Только те, кто действительно чувствует к этому призвание.

Учеба в семинарии продолжается 7 лет. Три раза в год есть каникулы, когда ты можешь навестить родных, куда-то выехать. А по окончании учебы нужно защитить дипломную работу и диссертацию магистра теологических наук. После этого выпускника рукополагают в священники и направляют в определенный приход.

Эмоции, которые я испытываю в служении Богу, нельзя сравнить ни с чем другим

Конечно, у католических священников есть некоторые ограничения. Тот же обязательный целибат, невозможность жениться и завести семью, чтобы полностью посвятиться служению Богу. Но я не беспокоюсь об этом. У меня были отношения с девушками, и они были хорошими. Только никто не цеплял меня так, чтобы я поменял свое решение стать ксендзом. Ни одна девушка не даст мне того, что дает Бог. Те эмоции и смысл жизни, которые я испытываю в служении, нельзя сравнить ни с чем. Я чувствую себя счастливым, будто я там, где надо.

Многие думают, что люди идут в священники, потому что те живут богато. Но это большое заблуждение. Священник не зарабатывает, как директор крупного завода. У меня есть знакомый, который служит в деревне, и его доход — примерно 180 рублей. Для той местности это нормальная «зарплата». Там столько получают, наверное, все.

Материальное обеспечение священника зависит от прихода, в котором он служит, от пожертвований верующих. С этим, кстати, связано еще одно заблуждение. Люди считают, что существует некий прейскурант на «религиозные услуги». Но это неправда: нет определенной цены – каждый прихожанин жертвует столько, сколько может. Если у человека нет денег, священник и бесплатно крестит ребенка.

Однако нужно понимать, что красота костела и возможности ксендза в его служении зависят также от материального положения прихода. Но лично для священника это не самое главное. Ведь в священники идет тот, кто действительно хочет служить прежде всего Богу и понимает, что это не работа, а жертвенность и посвящение.