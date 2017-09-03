Страсти по «тунеядцам» 6 3.09.2017, 18:23

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Анализ происходящего на рынке труда не вселяет оптимизма.

В первую очередь важно понимать причины, из-за которых снижается занятость. Очевидно, что кризис — это не единственная и не основная из них, ведь сейчас в экономике наметился рост, а занятость осталась на прежнем уровне, пишет Катерина Борнакова для сайта «Белорусы и рынок».

На самом деле одна из основных причин снижения занятости — старение населения. В прошлом году около 100 тыс. человек достигли пенсионного возраста, а в следующем эта цифра будет еще больше. Глядя на демографическую картину, мы понимаем, что численность граждан трудоспособного возраста будет неуклонно снижаться, поэтому вряд ли стоит ждать серьезных подвижек. Повышение пенсионного возраста несколько отсрочило проблему, но никак не решило ее.

Согласно статистике, в 2016 году в Беларуси было 5400 тыс. жителей трудоспособного возраста, при этом только 4800 тыс. входили в трудовые ресурсы: были трудоустроены или числились безработными. Да, часть трудоспособных граждан может не работать по объективным причинам (ограниченные физические возможности, декретные отпуска и т. д.), но, даже если учесть их, более чем полумиллион незанятых в экономике не получится. Собственно говоря, это и послужило основным мотивом появления пресловутого декрета о «тунеядцах»: белорусские власти полагают, что неучтенные люди работают без оформления и, следовательно, не уплачивают налоги.

На самом же деле могут быть и другие варианты. Наиболее вероятный из них: белорусы работают в России или других странах ближнего зарубежья. В 2015 году, когда в РФ тоже был кризис, многие вернулись на родину, однако в 2016-м наметился обратный тренд: разница между российскими и белорусскими зарплатами увеличилась, и наши люди вновь отправились на заработки.

При этом только часть из них покидает страну на время, оставляя в Беларуси семью. Большинство же уезжает, намереваясь остаться на ПМЖ. Они не должны регистрироваться, поэтому факт их отъезда никак не отражается в отечественной статистике. Зато в российской эти сотни тысяч работающих в РФ белорусов очень даже «находятся».

Не уверена, что вернуть их будет легко. Скорее всего, это будет весьма проблематично. Главное условие, конечно же, рост зарплат в Беларуси, но не единственное. Если мы проанализируем, кто же покидает нашу страну, то увидим, что это не только строители, но и врачи, учителя, квалифицированные менеджеры, которые рассматривают работу в России как очередной шаг по карьерной лестнице. Вернуть эту миграцию действительно очень трудно.

Правительство возлагает определенные надежды на декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и рассчитывает, что безработные начнут трудоустраиваться, а работавшие нелегально — выходить из «тени», но мне кажется, что на них приходится совсем небольшая доля в статистике трудовых ресурсов. Поэтому, на мой взгляд, план повышения занятости населения не вполне реалистичен.