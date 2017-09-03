«В жизни мужчины должны быть дело, дети и женщина» 4 3.09.2017, 18:30

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

Письмо бизнесмена Александра Кныровича к своему дню рождения.

Бизнесмен Александр Кнырович с января находится в следственном изоляторе КГБ. Но это не мешает ему принимать поздравления с днем рождения – который Александр отмечает как раз сегодня, 3 сентября. KYKY публикует его письмо всем, кто не забывает и поддерживает бизнесмена, о том, что должно быть в жизни счастливого мужчины. От себя добавим, что мужчине нужна свобода, но Кнырович и сам пишет, что скоро вернется, пишет kyky.org.

В жизни мужчины должно быть дело. Работа. Цель. Место приложения усилий. Территория, где он что-то планирует, придумывает, сражается, идет вперед. Терпит поражение или одерживает победу. Где есть у него соратники и конкуренты (куда ж от них деться?). Без дела мужчина чахнет и взгляд его становится блуждающе-бессмысленным. Он гниет и стареет изнутри.

В жизни мужчины должны быть дети. Обычно они появляются неожиданно, даже если это самое запланированное событие. Они появляются и меняют твою жизнь до неузнаваемости. Ты привязан. И рад этой привязанности, ответственности. Нет большего счастья в жизни, чем гордость за своего ребенка, который сам что-то сделал. И не особо важно, он «сам» пошел в *** месяцев или покорил Северный полюс. Ты гордишься.

В жизни мужчины должны быть открытия. Хорошая литература, глубокие фильмы, далекие путешествия или личные знакомства. Или просмотр матча «КПР» – «Бернли» (3:3), когда своими глазами видишь, как толпа полицейских и стюардов гоняют по полю пьяненького, но веселого фаната. Или водопады Игуасу – абсолютно неземные, космические. И такие же космические жирафы в Кении. Да и Биг Бен, Коллизей, Собор Святого... Мир велик, огромен и прекрасен! Миллионы лет развития природы и десятки тысяч лет земной цивилизации очень постарались для нас, для всех. Положили на блюдечко: «На! Бери, пользуйся, познавай! Для тебя, дурака, придумано...»

И, конечно, у мужчины должна быть женщина рядом. Физическая красота не обязательна. Во-первых, она субъективна, а во-вторых, она проходит, с годами и лицо, и тело, мимика, поза, движения, походка – отражают ее внутренний мир. И ты ничего не можешь поделать с потухшими глазами и опущенными уголками губ даже на самом прекрасном лице. Вспомнился вдруг Жванецкий: «Из женщин нужно выбирать умных, из умных – веселых, а из веселых – красивых!» И все-таки главное – разделяемые ценности, некий общий подход к жизни. Подробности дошлифовываются уже в процессе. А сам процесс – прекрасен! «Жизнь» называется.

Спасибо всем, кто поздравил, за все теплые слова, за поддержку. Я ее чувствую. Скоро буду!