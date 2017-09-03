Упущенная «скрепа» России 3 Наталья Гулевская

3.09.2017, 18:42

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Изображение: Вася Ложкин

О каком «особенном пути» говорит Путин.

После убийства Немцова многие представители политического истеблишмента представили себя на его месте, а после арестов Белых, Улюкаева и Серебренникова не осталось среди российской интеллигенции никого, кто бы не подумал о своем возможном аресте. Мы медленно, но уверенно скатываемся к самым печальным жизненным состояниям постоянного страха, неуверенности и худших ожиданий.

Причина, по которой наше государство проваливается в настоящую бездну — это крушение всех многовековых шаблонов о добре и зле, и если в период существования СССР советская идеология все же держала в узде и не давала пойти в разнос разного рода бандитам и проходимцам, то в путинской России многие уголовники из «крышующих» стали самой настоящей государственной властью.

Не имея над собой контроля со стороны государства и нравственного самоконтроля в повседневной жизни, мы погружаемся в нескончаемые уголовные распри и разборки. За семнадцать лет освоены все многочисленные государственные и гражданские институты демократического государства и подмяты под себя все финансовые потоки. Делить становится уже нечего, и поэтому мы начинаем видеть истинное лицо криминала, которое всегда живет по праву сильного, а внутри себя строит свою жизнь по неизменному принципу — клюет верхнего и гадит на нижнего.

Для такого устройства политической элиты не нужны ни Майданы, ни протесты, ни митинги, ни одиночные пикеты. После того, как такая власть начинает поедать ключевые фигуры разного рода деятельности от высших чиновников до весомых деятелей искусства, можно смело констатировать предсмертное состояние этого пациента.

Мафия, как и коррупция, не может быть государствообразующим явлением, потому что этим двум равнозначным преступным направлениям необходимо конституционное правовое поле, на фоне которого они могли бы паразитировать и развиваться.

В путинской России априори не может быть ни коррупции, ни полноценных мафиозных образований. Чекисты, придя к власти, упустили самую главную сдерживающую «скрепу» государства, они позволили некоторым ключевым фигурам федеральной и региональной власти по своему усмотрению, рукотворно менять основные правила управления государством, что неминуемо приведет наше государство к хаосу и полной разбалансировке путинской вертикали. В таком государственном состоянии невозможно организовать соблюдение субординации и добиться беспрекословного подчинения вертикали власти, поэтому не только выборы президента, но и сам институт президентства теряет свою значимость и становится ничтожным по своей сути.

Наталья Гулевская, opentown.org