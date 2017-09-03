Удастся ли рублю преодолеть «испытание долларом» 3 3.09.2017, 19:10

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Как себя поведет белорусский рубль на следующей неделе.

Средневзвешенный курс доллара США на БВФБ может подняться примерно на 1% на фоне примерно такого же роста курса российского рубля и снижения курса евро. В понедельник 4 сентября возможно увеличение курса российского рубля на доли процента при снижении курсов и доллара и евро, пишет Владимир Тарасов для «Белорусы и рынок».

Средневзвешенный курс доллара США на БВФБ на прошедшей неделе, как и ожидалось, снизился, но немного в меньшей степени: не на 0,5%, а на 0,2%. На 1 сентября он составил 1,9288 BYN/USD.

В то же время, курс евро на БВФБ изменился не в такой же степени, как курс доллара, а вырос на 0,6% и составил 1 сентября 2,2927 BYN/EUR, что не совпало с ожиданиями. При этом он, как и ожидалось, резко вырос в начале недели, но затем значительно скорректировался вниз.

Средневзвешенный курс российского рубля также оправдал ожидания только отчасти: ожидался небольшой рост, а он увеличился на 1,6% — до 3,3213 BYN/100 RUB. Но предвидеть такой рост было вряд ли возможно, так как он, в значительной степени, был вызван ростом цен на нефть на мировом рынке в связи с ураганом Харви в США, где закрылось много НПЗ.

Довольно странно вела себя и стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля: вместо небольшого снижения, ожидаемого в связи с проведением налоговых платежей, она увеличилась на 0,8%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом объем торгов иностранными валютами на БВФБ вырос до 385,4 млн. BYN, что оказалось намного выше объема за предшествовавшую неделю, равного 308,7 млн. BYN. То есть, предложение валюты на бирже увеличилось, но спрос на нее вырос в еще большей степени, что и привело к росту стоимости корзины.

Скорее всего, это является следствием бюджетных денежных вливаний в связи с проведением уборочных работ, которые наконец-то дали о себе знать. Сельскохозяйственные предприятия продают продукцию и покупают валюту для расчетов по своим долгам и осуществления импортных операций.

При этом в банковской системе РБ увеличился избыток рублевой ликвидности. На состоявшемся 30 августа аукционе по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на них вырос до 505,91 млн. BYN с 220,83 млн. BYN на аукционе неделей ранее. Нацбанк разместил облигации на 400 млн. BYN, повысив средневзвешенную ставку при размещении до 8,7800% годовых с 8,4765% на предыдущем аукционе.

На текущей неделе можно ожидать продолжения роста стоимости валютной корзины на 0,5-1%.