закрыть
3 сентября 2017, воскресенье, 20:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как работает искусственный тропический остров в Германии

4
  • 3.09.2017, 19:19
  • 2,764

«Чудо инженерии» расположено в 60 километрах от Берлина.

Оказывается, есть уже и такое. В 60 км южнее немецкой столицы расположен крупнейший в мире крытый тропический остров, с самой большой в мире площадью тропического леса, где растет 30 тысяч деревьев, кустарников и другой растительности, пишет сайт rusjev.net.

Размеры этого гигантского аквапарка действительно потрясаю – 360 метров в длину, 210 в ширину и 108 метров в высоту. Общая площадь – 66 тысяч квадратных метров. Такая площадь примерно равна площадям восьми футбольных полей, а высота позволяет спрятать внутри статую Свободы (вертикально) и Эйфелеву башню (горизонтально). Примерная вместительность искусственного курорта – 7 тысяч туристов одновременно. Оригинальное название сооружения – «Tropical Islands Resort». Температура воздуха здесь стабильно +25 градусов по Цельсию, а воды – +28.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского