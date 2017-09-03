Как работает искусственный тропический остров в Германии 4 3.09.2017, 19:19

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«Чудо инженерии» расположено в 60 километрах от Берлина.

Оказывается, есть уже и такое. В 60 км южнее немецкой столицы расположен крупнейший в мире крытый тропический остров, с самой большой в мире площадью тропического леса, где растет 30 тысяч деревьев, кустарников и другой растительности, пишет сайт rusjev.net.

Размеры этого гигантского аквапарка действительно потрясаю – 360 метров в длину, 210 в ширину и 108 метров в высоту. Общая площадь – 66 тысяч квадратных метров. Такая площадь примерно равна площадям восьми футбольных полей, а высота позволяет спрятать внутри статую Свободы (вертикально) и Эйфелеву башню (горизонтально). Примерная вместительность искусственного курорта – 7 тысяч туристов одновременно. Оригинальное название сооружения – «Tropical Islands Resort». Температура воздуха здесь стабильно +25 градусов по Цельсию, а воды – +28.