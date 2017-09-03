Меркель, Макрон и Мэй выступили за ужесточение санкций против КНДР 3.09.2017, 19:33

Ангела Меркель

Крупнейшие политики Европы готовят пакет санкций против разбушевавшегося Пхеньяна.

Главы Германии, Франции и Великобритании в резкой форме осудили ядерные испытания КНДР. Макрон, Меркель и Мэй также потребовали от ЕС и ООН ужесточения санкций в отношении Пхеньяна, пишет DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудили недавние ядерные испытания КНДР, а также потребовали от ЕС ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. "Последняя провокация руководства в Пхеньяне достигла новых масштабов", - указывается в заявлении, распространенном правительством ФРГ по результатам телефонного разговора Меркель и Макрона в воскресенье, 3 сентября. Оба политика сошлись во мнении, что КНДР попирает международное право, и что мировое сообщество, в том числе, в лице Совета Безопасности ООН и Евросоюза, должно "решительно и сплоченно" отреагировать на эскалацию напряжения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также выступила за срочное введение ООН новых санкций против КНДР, а также за скорейшую реализацию уже существующих штрафных мер. "Последние действия Северной Кореи являются безрассудными и представляют собой недопустимую угрозу международному сообществу", - говорится в письменном заявлении Мэй.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что КНДР сознательно нагнетает и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове. По его словам, северокорейский режим "вновь демонстрирует, что является угрозой всеобщему миру". Габриэль полагает, что сейчас настало время найти "разумный, но однозначный ответ".

В воскресенье утром северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал новую водородную бомбу, предназначенную для установки в качестве боеголовки на управляемую межконтинентальную баллистическую ракету.