«Королева красоты Гродно» поделилась секретом очарования 1 3.09.2017, 19:53

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Фото с сайта gs.by

Маргарита Мартынова cчитает, что каждая женщина красива по своему.

Слонимчанка Маргарита Мартынова на днях вернулась из круиза по Скандинавии. Такой приз девушке предоставили организаторы за победу в конкурсе «Королева красоты Мисс Гродно», пишет gs.by.

А в первый раз короновали слонимскую красавицу год тому назад, когда она победила в университетском конкурсе красоты «Мисс и Мистер университет». После конкурса нашей землячке предложили стать моделью компании Conte. Сейчас она снимается для рекламы в соцсетях.

Фото с сайта gs.by

Маргарите 21 год, она студентка пятого курса Гродненского университета. Учится на филологическом факультете, изучает иностранные языки и параллельно получает второе высшее образование по специальности «Логистика и экономика».

Мы беседовали с Маргаритой о своем, о женском — красоте, диетах и мужчинах. А начали разговор с самого яркого события в ее жизни.

— Маргарита, что Вам дал конкурс «Королева красоты Мисс Гродно»?

Фото с сайта gs.by

— Для меня главное — само участие в мероприятиях такого уровня. Это невероятный опыт, новые приятные знакомства. В итоге, благодаря профессиональной подготовке и подсказкам талантливых наставников, чувствуешь себя уверенно на сцене, просто наслаждаешься и забываешь, что это все-таки конкурс и тебя оценивают.

— Вы вообще считаете себя красавицей?

— Может, прозвучит банально, но все-таки я придерживаюсь того мнения, что каждая девушка красива по-своему. У каждой есть свои неповторимые черты и изюминки. Но самое главное — это правильно подчеркнуть свою естественную красоту, прибавить к этому улыбку, счастливые глаза и уверенность в себе, и никто не заметит каких-то ваших изъянов.

— Ваш молодой человек был с Вами рядом на конкурсе «Королева красоты Мисс Гродно»? Он Вам часто говорит, что Вы красавица?

— Нет, он не смог присутствовать. Каждый день я получаю комплименты от него.

Фото с сайта gs.by

— Если бы Вам пришлось встать перед выбором — головокружительная карьера с перспективой стать Мисс Вселенная или семья — то что выбрали бы?

— Я считаю, что такого выбора быть не должно. Моя семья, любящие и близкие люди всегда поддержат и будут радоваться успехам.

— Насколько похудели перед конкурсом и худели ли?

— Целенаправленно я не старалась худеть, но это получалось непроизвольно, так как репетиции отнимали большую часть времени, на обед и ужин часто не хватало времени, спасались только легкими перекусами. Я стараюсь всегда поддерживать себя в форме. Веду спортивный образ жизни. Регулярно посещаю тренажерный зал, бассейн. Это отлично помогает держать себя в тонусе и дает положительный заряд энергии на весь день.

— Каковы Ваши параметры?

— Мои параметры 85-62-93, рост 177.

Фото с сайта gs.by

— Продолжите фразу «Хорошо выглядеть — это...»

— Хорошо выглядеть — это быть счастливым.

— Какими рецептами красоты или советами можете поделиться?

— В девушке главное — аккуратность и ухоженность, следить за собой нужно всегда, независимо от настроения и других факторов. Также важен спорт, и главное, чтобы он был в удовольствие. Просто нужно найти именно то занятие, которое вам будет по душе.

Фото с сайта gs.by

— Какой видите себя в профессии?

— Хотела бы попробовать себя в роли телеведущей. На мой взгляд, довольно-таки интересная и творческая профессия. С другой стороны, вижу себя и в логистической сфере, непосредственно по своей специальности.

— В Слониме не проводятся конкурсы красоты «Мисс Слоним». Вы бы поучаствовали в таком конкурсе?

— Я слышала, в Слониме планируют провести такой конкурс в будущем году. Сама я вряд ли буду в нем участвовать, так как основную часть времени нахожусь в другом городе, а на носу госэкзамены и получение диплома. А девушкам хочу сказать, что если есть желание, то нужно пробовать. Такие конкурсы всегда положительно влияют на характер девушки, на то, как она себя преподносит, прибавляют уверенности и женственности. И, независимо от результата, опыт останется с вами, я это сама вижу на примере многих девушек.