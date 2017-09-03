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Журналистка Юлия Латынина заявила о поджоге своей машины

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  • 3.09.2017, 20:07
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Юлия Латынина

Следователь заявил Латыниной, что ее машина «сгорела сама».

У журналистки «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлии Латыниной в воскресенье утром сгорела машина. По мнению самой Латыниной, причиной возгорания стал поджог. Журналистка предполагает, что его могли совершить те, кто ранее облил окна ее дома едкой химической жидкостью. Следователь заявил Латыниной, что ее машина «сгорела сама». Возбуждено ли уголовное дело, неизвестно, передает «Радио Свобода».

В июле преступники облили окна дома Юлии Латыниной некой химической жидкостью, вызывающей удушье и рвоту. В августе прошлого года неизвестные облили журналистку фекалиями. Правозащитники и коллеги Латыниной требовали расследовать эти нападения, однако преступники до сих пор не найдены.


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