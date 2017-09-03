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Видеофакт: Корейские «семечки» впечатлили минчан

  • 3.09.2017, 20:19

Как жители столицы дегустировали «азиатские деликатесы».

Из небольшого путешествия по Корее коллега привез в редакцию самое распространенное лакомство этой страны — личинки шелкопряда. Там их едят жареными, а на улицах продают почти как когда-то у нас семечки. Нам же досталась банка консервированных насекомых в бульоне. За поддержкой в дегустации tut.by в лице Ивана Величко обратился к минчанам.

Желающих попробовать деликатес было немало. За 20 минут добровольцы разобрали на пробу полбанки консервов. Они поделились своими впечатлениями и порассуждали о том, как можно было бы подать это необычное блюдо в наших широтах.

Личинки шелкопряда — одно из самых популярных лакомств в Корее и Таиланде. Понтэги — так их называют на родине — разновидность уличной еды. Баночка для минской дегустации обошлась в 2,9 доллара. Жареные понтэги продают в Корее на каждом углу в аккуратных кулечках или бумажных коробочках. Личинки тутового шелкопряда богаты белком, содержат витамин B2, кальций, железо.


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