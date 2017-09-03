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Минчане могут увидеть самую правильную Конституцию Беларуси

  • 3.09.2017, 20:32

В Беларуси появилась один из самых важных печатных памятников истории.

Могилевским музеем при помощи беларусов и компании «Alpari» приобретен «Статут ВКЛ 1588 года» на старобелорусском языке. Ее купили за 45.000 долларов у российского коллекционера. До этого в стране было только издание на польском, пишет сайт «Будзьма».

Исследователи считают, что для своего времени это был очень прогрессивный сборник законодательных актов и уложений, который впоследствии лег в основу многих европейских законов.

Посмотреть на уникальную книгу, которых во всем мире сохранилось около 60 экземпляров можно в «Литературном музее» по адресу Богдановича, 13.


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