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Ученые рассказали о главной иллюзии человеческого сознания

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  • 3.09.2017, 21:10
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Гибель биологической оболочки человека – это обычная галлюцинация.

Группа ученых из американского Университета Уэйк-Форест назвала смерть человека иллюзией его сознания, пишет Vlad Time. То есть гибель биологической оболочки человека – это обычная галлюцинация, вызванная совестью. 

По мнению исследователя с медицинского факультета Университета Роберта Ланза, когда человек умирает, его сознание, не погибает, а переходит на следующий уровень существования, который пока не доступен для понимания с точки зрения науки. 

Таким образом американские ученые заявили, что количество жизней может быть бесконечным и люди совершенно напрасно привязываются к своей физической оболочке.


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