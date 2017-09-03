Ученые рассказали о главной иллюзии человеческого сознания 25 3.09.2017, 21:10

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Гибель биологической оболочки человека – это обычная галлюцинация.

Группа ученых из американского Университета Уэйк-Форест назвала смерть человека иллюзией его сознания, пишет Vlad Time. То есть гибель биологической оболочки человека – это обычная галлюцинация, вызванная совестью.

По мнению исследователя с медицинского факультета Университета Роберта Ланза, когда человек умирает, его сознание, не погибает, а переходит на следующий уровень существования, который пока не доступен для понимания с точки зрения науки.

Таким образом американские ученые заявили, что количество жизней может быть бесконечным и люди совершенно напрасно привязываются к своей физической оболочке.