Лукашенковскую премию по литературе дали «русскому поэту» из Минска

Лукашенковскую премию по литературе дали «русскому поэту» из Минска13
- 3.09.2017, 21:17
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Анатолий Аврутин состоит в официальном Союзе писателей Беларуси.
Национальная премия по литературе в номинации "Поэзия" досталась Анатолию Аврутину за сборник "Просветление". Вручение награды состоялось сегодня в Полоцке во время празднования Дня белорусской письменности, пишет Еврорадио.
Кто такой Анатолий Аврутин и какие стихи он пишет? Это русскоязычный поэт, который среди прочего стал известным своей гражданско-патриотической лирикой... о России. Сам Аврутин позиционирует себя как "русский поэт" и при этом входит в официальный Союз писателей Беларуси.
Вот одно из его произведений:
СТИХИ В РОССИЮ
* * *
По пыльной Отчизне, где стылые дуют ветра,
Где вечно забыты суровой судьбины уроки,
Бредем и бредем мы... И кто-то нам шепчет: «Пора!
Пора просыпаться... Земные кончаются сроки...»
Алёнушка-мати! Россия... Унижен и мал
Здесь каждый, кто смеет отравной воды не напиться.
Иванушка-братец, напившись, козленочком стал,
А сколько отравы в других затаилось копытцах?
Здесь сипло и нудно скрежещет забытый ветряк
И лица в окошечках, будто бы лики с иконы —
Морщиночки-русла от слез не просохнут никак,
И взгляд исподлобья, испуганный, но просветленный.
Здесь чудится медленным птицы беспечный полет,
Светило в протоку стекает тягуче и рдяно.
Поется и плачется целую ночь напролет,
И запах медвяный... Над росами запах медвяный.
Дорога раскисла, но нужно идти до конца.
Дойти... Захлебнуться... И снова начать с середины.
Кончается осень... Кружат золотые сердца...
И лёт лебединый... Над Родиной лёт лебединый...
* * *
Оступившись на собственной тени,
Тихо вскрикну... И вновь оступлюсь.
И целую Отчизну в колени,
И обидеть при этом боюсь.
Встану... Искрами цвета металла
Смачно брызнет роса из-под ног.
Где Отчизна меня целовала,
Там на теле то шрам, то ожог.
Не стону, не гляжу с укоризной,
Ничего не прошу, наконец.
Столько раз поцелован Отчизной,
Что все тело — огромный рубец.
Знаю, бьют и не блудного сына —
Не виновен, а это вина.
Но Отчизна ни в чем не повинна,
Потому, что Отчизна она