Лукашенковскую премию по литературе дали «русскому поэту» из Минска 13 3.09.2017, 21:17

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Анатолий Аврутин

Анатолий Аврутин состоит в официальном Союзе писателей Беларуси.

Национальная премия по литературе в номинации "Поэзия" досталась Анатолию Аврутину за сборник "Просветление". Вручение награды состоялось сегодня в Полоцке во время празднования Дня белорусской письменности, пишет Еврорадио.

Кто такой Анатолий Аврутин и какие стихи он пишет? Это русскоязычный поэт, который среди прочего стал известным своей гражданско-патриотической лирикой... о России. Сам Аврутин позиционирует себя как "русский поэт" и при этом входит в официальный Союз писателей Беларуси.

Вот одно из его произведений:

СТИХИ В РОССИЮ

* * *

По пыльной Отчизне, где стылые дуют ветра,

Где вечно забыты суровой судьбины уроки,

Бредем и бредем мы... И кто-то нам шепчет: «Пора!

Пора просыпаться... Земные кончаются сроки...»

Алёнушка-мати! Россия... Унижен и мал

Здесь каждый, кто смеет отравной воды не напиться.

Иванушка-братец, напившись, козленочком стал,

А сколько отравы в других затаилось копытцах?

Здесь сипло и нудно скрежещет забытый ветряк

И лица в окошечках, будто бы лики с иконы —

Морщиночки-русла от слез не просохнут никак,

И взгляд исподлобья, испуганный, но просветленный.

Здесь чудится медленным птицы беспечный полет,

Светило в протоку стекает тягуче и рдяно.

Поется и плачется целую ночь напролет,

И запах медвяный... Над росами запах медвяный.

Дорога раскисла, но нужно идти до конца.

Дойти... Захлебнуться... И снова начать с середины.

Кончается осень... Кружат золотые сердца...

И лёт лебединый... Над Родиной лёт лебединый...

* * *

Оступившись на собственной тени,

Тихо вскрикну... И вновь оступлюсь.

И целую Отчизну в колени,

И обидеть при этом боюсь.

Встану... Искрами цвета металла

Смачно брызнет роса из-под ног.

Где Отчизна меня целовала,

Там на теле то шрам, то ожог.

Не стону, не гляжу с укоризной,

Ничего не прошу, наконец.

Столько раз поцелован Отчизной,

Что все тело — огромный рубец.

Знаю, бьют и не блудного сына —

Не виновен, а это вина.

Но Отчизна ни в чем не повинна,

Потому, что Отчизна она