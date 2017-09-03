Митрополит Тадеуш Кондрусевич: Белорусскому обществу нужна евангельская закваска 3.09.2017, 21:31

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Христианские принципы должны быть фундаментом повседневной жизни белорусов.

Белорусскому обществу нужна евангельская закваска, заявил католический митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич 2 сентября в своей проповеди во время Святой Мессы в Красном костеле по случаю начала нового учебного года в Минском теологическом колледже имени святого Иоанна Крестителя.

Он напомнил, что колледж открывает свои двери для новых студентов уже в восьмой раз. За это время его выпускниками стали 59 человек, половина из которых сегодня работает катехетами и канторами в приходах. Еще 83 человек учатся в колледже сегодня, из них 32 – на первом курсе, сообщает корреспондент Krynica.info.

“Кто придумал закон, запрещающий употребление религиозной символики? Миряне. Поэтому важно, чтобы они были подготовлены соответствующим образом”, – отметил иерарх.

Митрополит сообщил, что с нового учебного года в МТК вводиться новые специальность – католические медиа. При этом он подчеркнул, что сегодняшний мир трудно представить без современных медиа, поэтому церковные СМИ должны постоянно развиваться.

Также архиепископ обратил внимание на “ахиллесову пяту” – церковное пение, которое наименее развито в молодых приходах, представители которых также могут получить соответствующие знания в колледже.

В заключение Тадеуш Кондрусевич призвал учащихся обращать внимание не только на богословское образование, но и быть свидетелями христианства в повседневной жизни.