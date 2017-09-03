В Глубоком будет сформирован штаб учений «Запад-2017» 3 3.09.2017, 21:38

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ФОто: cpstent.com

Генштаб «рекрутировал» свыше 200 запасников в Глубокском районе.

Одной из площадок белорусско-российских военных учений «Запад-2017» станет Глуботчина. В связи с этим в районе мобилизуют более 200 военнообязанных.

Как сообщают «Витебские вести» со ссылкой на военного комиссара Витебской области Руслана Шкодина, в Глубокском районе мобилизуют свыше 200 человек – военнообязанных, предназначенных для комплектования органов управления и подразделений территориальных войск, пишет сайт kraj.by.

«В целях качественной подготовки к учению организован учебный сбор под руководством председателя Глубокского исполкома с 29 августа по 13 сентября. В ходе сбора военнослужащие восстановят навыки, приобретенные в ходе прохождения военной службы, и повысят свое боевое мастерство», – рассказывает военком.

Почему Глуботчина

На вопрос, почему в этом году была выбрана именно Глуботчина, Руслан Шкодин ответил: «Учения с силами территориальной обороны проводятся с 2004 года. За это время площадками для практических действий становились различные районы Витебщины. Главное – не регион, а проверка функционирования системы территориальной обороны».

«Агрессоры прежде всего нацелены на борьбу с населением выбранного им противника как ресурсом, обеспечивающим оборонительные действия. Соответственно, в такой войне отсутствие у человека оружия в руках не является гарантией неприкосновенности как лично для него, так и для родных и близких. Следовательно, благополучие каждого гражданина напрямую зависит от его умения и готовности защитить свою семью, дом и малую родину. Поэтому большинство стран имеют в боевом составе территориальные войска, в том числе и Беларусь», – считает областной военный комиссар.

В Глубоком сформируют штаб

Мероприятия призыва проходят без срыва сроков. В ближайшее время специалистами военкомата планируется сформировать штаб района территориальной обороны и отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Военнослужащие запаса проходят медицинский осмотр, получают военное обмундирование и снаряжение. На военных сборах они вспомнят функциональные обязанности, военные дисциплины.

За неделю в силы территориальной обороны планируется призвать около 200 человек. Очередные этапы призыва военнообязанных состоятся 5 и 7 сентября.