Пятилетняя британка попросила у королевы Елизаветы лебедя 3.09.2017, 21:50

1,629

ФОто: EPA/UPG

Королева Великобритании незамедлительно ответила юной подданой.

Пятилетняя британка Линдсэй Симпсон обратилась с просьбой к королеве Елизавете Второй осуществить ее мечту – завести лебедя. Девочка даже присмотрела жилье для будущего питомца – ванную комнату. В конце концов, королева владеет каждым лебедем в Великобритании, и конечно сможет помочь, пишет news.am.

Согласно изданию, королева не только ответила Линдсей, но и развеяла распространенное заблуждение о том, что она владеет каждым лебедем в Великобритании.

Заместитель координатора корреспонденции во дворце Дженни Вин заявила, что королева внимательно ознакомилась с письмом Линдсей. «Королева попросила меня поблагодарить вас за ваше письмо… Возможно, я должна объяснить, что это распространенное заблуждение о том, что королева владеет всеми лебедями в Соединенном Королевстве. Ее Величество владеет немыми лебедями и осуществляет свое право собственности над лебедями на определенных участках реки Темзы».