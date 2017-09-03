Джон Маккейн: Мы отправили коммунизм на свалку истории 5 3.09.2017, 22:03

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

Американский сенатор рассказал о ценностях народа США.

Игорь Айзенберг перевел речь американского сенатора Джона Маккейна на русский язык:

- Конгрессу пора вернуться к обычному порядку. Большинство из нас разделяют ценности Хеатер Хайер, а не развращенного человека, отнявшего у нее жизнь. Мы - страна, которая привела свободный мир к победе над фашизмом и отправила коммунизм на свалку истории. Мы являемся сверхдержавой, которая организовала не империю, а новый международный союз свободных и независимых государств, освободивших больше людей от нищеты и тирании, чем кто-либо даже считал возможным в эпоху колоний и автократий.

Наши общие ценности определяют нас больше, чем наши различия. И признание этих общих ценностей поможет смотреть вперед, сквозь наши сегодняшние вызовы, если у нас есть мудрость, чтобы снова доверять этим ценностям.

Конгресс вернется с каникул на следующей неделе, столкнувшись с продолжающимся тупиком, заключающемся в том, что мы идем от одного нами самими созданного кризиса к другому. Мы оказываемся неадекватными не только по отношению к нашим самым серьезным проблемам, но и по отношению к нашим рутинным обязанностям. Наши национальные политические кампании никогда не прекращаются. Мы, похоже, убеждены в том, что большинство существует, чтобы навязывать свою волю меньшинству лишь с небольшими уступками, а меньшинство существуют, чтобы не позволять партии власти делать хоть что-либо важное.

Так мы понимаем управление. Вся наша система управления, с ее сдержками и противовесами, с ее двухпалатным конгрессом, с защитой прав меньшинства, была предназначена для компромисса. Он редко работает плавно или быстро. Этого никогда и не ожидали.

Он требует прагматичного подхода к решению проблем даже со стороны самых страстных партийцев. Компромисс между противоборствующими сторонами нужен для защиты интересов, которые мы все разделяем. Мы можем, конечно, сражаться, создавая ад самим себе, только за то, чтобы наши идеи превалировали. Но мы должны уважать друг друга или хотя бы уважать тот факт, что мы нужны друг другу.

Это никогда не звучало правильнее, чем сегодня, когда Конгресс должен управлять вместе с президентом, который не имеет опыта работы на государственной должности, который часто плохо информирован и может быть импульсивным в своей речи и поведении.

Мы должны уважать его авторитет и конституционные обязанности. Мы должны, где можем, сотрудничать с ним. Но мы не являемся его подчиненными. Мы не подотчетны ему. Мы подотчетны американскому народу. Мы должны быть усердными в соблюдении нашей ответственности, чтобы служить контролерами его власти. И мы должны ставить нашу самоидентификацию и ответственность как членов Конгресса выше, чем нашу партийную принадлежность.

Это и есть возможность показать, что обычные, порядочные, свободные люди могут грамотно, уважительно и спокойно управлять и доказывать ценность Конгресса США для великой страны, которой мы служим.