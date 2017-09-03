Бурмистр Леонович, Фарный костел: Как белорусский энтузиаст чеканит патриотические монеты 1 3.09.2017, 22:23

1,172

Серия монет получила огромную популярность, а «Один Могилевский рубль» испугал «Русский мир».

На "Гродненском рубле" будет изображение Фарного костела. "Это наиболее узнаваемый архитектурный памятник Гродно и очень красивое здание с давней интересной историей", - говорит Валерий Симонов, создатель эскиза монеты и автор проекта "113 городов". По задумке, свой рубль получит каждый из городов страны. В начале работы, в 2015, их в Беларуси было 113. Гродненская монета выйдет уже в октябре и станет двенадцатой в этом ряду, пишет hrodna.life.

Сейчас уже готов оригинал-макет "Гродненского рубля" (иллюстрация выше), идет согласование 3D макета для штампов. В процессе подготовки монеты обычно разрабатывается 5-6 эскизов с различными вариантами шрифтов и изображений.

"Советуюсь с семьей, это моя самая надежная группа поддержки, с жителями "монетного" города, с друзьями проекта в сообществах социальных сетей. Для Гродно сначала хотел сделать необычный дизайн. Но его однозначно "забраковали". В результате - сошлись во мнении, что Фарный костел- лучший выбор ".

Фото: hrodna.life

Цена вопроса

Все монеты проекта "113 городов" выходят ограниченным тиражом - только по 100 экземпляров и повторно чеканиться не будут. Цена любой монеты на старте составляет около 10 рублей.

"Первый месяц стоимость никогда не изменяю, чтобы и коллекционеры, и жители города могли приобрести себе такой сувенир. На это уходит большая часть тиража. Позже цена зависит от наличия. Например, сейчас "Клецких рублей" осталось не более пяти штук, и приобрести их по отдельности уже невозможно - только в комплекте ".

Фото: hrodna.life

Если монета становится редкой, то на аукционах цены на нее растут. Самым дорогим на сегодня стал "Могилевский рубль". Поспособствовал тому медийный скандал, когда надпись "Пора, пора!» - призыв бургомистра Леонович к восстанию 1661 года против Московии, был болезненно воспринят некоторыми российскими СМИ. Теперь он стоит на аукционах около 30 долларов. Так что коллекция может стать вариантом вложения средств.

Фото: hrodna.life

Откуда идея

Идея чеканить собственные монеты-жетоны появилась из наблюдения за работой знакомого, который кувалдой бил сувенирные монеты.

"Захотелось сделать что-то подобное, заинтересовался процессом. Стал изучать технологию, штампы, решил сделать покрасивей. И получилось настолько красиво, что лучше настоящей ". А тут как раз в соседнего города, Узды, был юбилей. К нему и был приурочен выпуск первой монеты - "Узденского рубля".

Фото: hrodna.life

Потом друзья посоветовали сделать монеты для каждого города Беларуси. Так появился проект "113 городов".

"Сейчас городов у нас уже больше. С начала проекта еще несколько городских поселков получили статус города. Но менять название не буду. Позже назову проект "113 городов +".

Только хобби

Выпуском "городских" рублей Валерий Симонов занимается в свободное от основной работы время. "Мне нравится делать монеты, так как качественных сувениров подобного рода у нас практически нет. Да и интерес к истории это поддерживает ".

Фото: hrodna.life

Монеты с городами Беларуси уже заинтересовали коллекционеров не только в нашей стране: Валерий имеет подписчиков из Канады, Соединенных Штатов, Португалии и других стран. "Люди видят монеты и через них узнают о Беларуси и ее историю", - говорит он.

Что касается финансирования любимого занятия, то пока Вкладываться в его приходится по большей части из семейного бюджета. "Заказ штампов дорого стоит. Если тираж удачный, то затраты окупаются и есть возможность заказать новые. Если монета подвисает, то вкладываю снова, чтобы продолжить выпуск. Так как решил довести дело до конца ".