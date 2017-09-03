Бурмистр Леонович, Фарный костел: Как белорусский энтузиаст чеканит патриотические монеты

Бурмистр Леонович, Фарный костел: Как белорусский энтузиаст чеканит патриотические монеты1
- 3.09.2017, 22:23
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Серия монет получила огромную популярность, а «Один Могилевский рубль» испугал «Русский мир».
На "Гродненском рубле" будет изображение Фарного костела. "Это наиболее узнаваемый архитектурный памятник Гродно и очень красивое здание с давней интересной историей", - говорит Валерий Симонов, создатель эскиза монеты и автор проекта "113 городов". По задумке, свой рубль получит каждый из городов страны. В начале работы, в 2015, их в Беларуси было 113. Гродненская монета выйдет уже в октябре и станет двенадцатой в этом ряду, пишет hrodna.life.
Сейчас уже готов оригинал-макет "Гродненского рубля" (иллюстрация выше), идет согласование 3D макета для штампов. В процессе подготовки монеты обычно разрабатывается 5-6 эскизов с различными вариантами шрифтов и изображений.
"Советуюсь с семьей, это моя самая надежная группа поддержки, с жителями "монетного" города, с друзьями проекта в сообществах социальных сетей. Для Гродно сначала хотел сделать необычный дизайн. Но его однозначно "забраковали". В результате - сошлись во мнении, что Фарный костел- лучший выбор ".
Цена вопроса
Все монеты проекта "113 городов" выходят ограниченным тиражом - только по 100 экземпляров и повторно чеканиться не будут. Цена любой монеты на старте составляет около 10 рублей.
"Первый месяц стоимость никогда не изменяю, чтобы и коллекционеры, и жители города могли приобрести себе такой сувенир. На это уходит большая часть тиража. Позже цена зависит от наличия. Например, сейчас "Клецких рублей" осталось не более пяти штук, и приобрести их по отдельности уже невозможно - только в комплекте ".
Если монета становится редкой, то на аукционах цены на нее растут. Самым дорогим на сегодня стал "Могилевский рубль". Поспособствовал тому медийный скандал, когда надпись "Пора, пора!» - призыв бургомистра Леонович к восстанию 1661 года против Московии, был болезненно воспринят некоторыми российскими СМИ. Теперь он стоит на аукционах около 30 долларов. Так что коллекция может стать вариантом вложения средств.
Откуда идея
Идея чеканить собственные монеты-жетоны появилась из наблюдения за работой знакомого, который кувалдой бил сувенирные монеты.
"Захотелось сделать что-то подобное, заинтересовался процессом. Стал изучать технологию, штампы, решил сделать покрасивей. И получилось настолько красиво, что лучше настоящей ". А тут как раз в соседнего города, Узды, был юбилей. К нему и был приурочен выпуск первой монеты - "Узденского рубля".
Потом друзья посоветовали сделать монеты для каждого города Беларуси. Так появился проект "113 городов".
"Сейчас городов у нас уже больше. С начала проекта еще несколько городских поселков получили статус города. Но менять название не буду. Позже назову проект "113 городов +".
Только хобби
Выпуском "городских" рублей Валерий Симонов занимается в свободное от основной работы время. "Мне нравится делать монеты, так как качественных сувениров подобного рода у нас практически нет. Да и интерес к истории это поддерживает ".
Монеты с городами Беларуси уже заинтересовали коллекционеров не только в нашей стране: Валерий имеет подписчиков из Канады, Соединенных Штатов, Португалии и других стран. "Люди видят монеты и через них узнают о Беларуси и ее историю", - говорит он.
Что касается финансирования любимого занятия, то пока Вкладываться в его приходится по большей части из семейного бюджета. "Заказ штампов дорого стоит. Если тираж удачный, то затраты окупаются и есть возможность заказать новые. Если монета подвисает, то вкладываю снова, чтобы продолжить выпуск. Так как решил довести дело до конца ".