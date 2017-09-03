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Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда

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  • 3.09.2017, 22:15
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Игорь Криушенко
Фото с сайта offside.by

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение от шведов.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в рамках квалификации ЧМ-2018, пишет nn.by.

— Честно говоря, здесь много не скажешь. Хочется провалиться от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую стыд, потому что воспитан так.

Игроки сборной не должны такие ошибки допускать. Они нас прибили, и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания. Им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но получилось так, как получилось.

— Нет ли желания все бросить?

— Есть контракт, который я должен выполнить. Хотя я испытываю неприятные чувства, которые не передать словами, — сказал Криушенко на пресс-конференции.


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