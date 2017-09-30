Белорусская биатлонистка получит гражданство Украины 4 30.09.2017, 8:11

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Дарья Блашко

Фото: biathlon.by

Петр Порошенко подписал указ о предоставлении белоруске Дарье Блашко гражданства Украины.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о том, что в самом скором времени можно будет готовить для Дарьи Блашко украинский паспорт.

"Указ главы государства только что подписан, так что скоро будет готов новый паспорт Дарьи. Что касается возможности выступать, то сейчас мы подали официальный запрос и ожидаем ответа от белорусских коллег. Но прогнозировать, каким будет результат я не могу и не хочу, — заявил Брынзак для Sport.ua. Сама бывшая белорусская биатлонистка Дарья Блашко приняла окончательное решение выступать за Украину:

"Я приняла решение выступать за сборную Украины, это точно, я перехожу. Как будет с карантином, я пока что не знаю. В сборной Украины очень хороший коллектив, никто никаких преград не создает, не ругается, все хорошо друг с другом общаются. Я считаю, все очень хорошо".