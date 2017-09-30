На концерты в Польше белорусам будут выдавать однократные визы 1 30.09.2017, 8:32

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МИД Польши усомнился, что визы будут использоваться по назначению.

После новости о возможности бесплатно оформить годовую шенгенскую визу при покупке билета на «Партизан-Рок» в Белостоке белорусы массово скупили билеты на концерт. Однако МИД Польши усомнился, что визы будут использоваться по назначению, и решил выдавать только однократные визы, рассказали организаторы мероприятия.

Марина Колесникова, организатор концерта с белорусской стороны, говорит, что по ряду причин МИД Польши пересмотрел ходатайство по визам. Посетителям концерта дипломаты решили выдавать только однократные шенгенские визы — об этом было объявлено на этой неделе. Некоторые стали возвращать билеты, пишет afisha.tut.by.

— Люди размышляют над тем, насколько им это выгодно. Если человек покупал билет из расчета, что получит годовую визу бесплатно и у него есть на это основания, то он возвращает билет, чтобы подать документы на общих основаниях. Если человек рассчитывал на годовую визу с «пустым» паспортом, то он понимает, что на общих основаниях ему ее точно не дадут — и тогда подается с нами.

Идея сделать годовые визы, как уже поясняли организаторы, появилась из-за того, что в Польше проходит много организованных ими концертов.

— Если в год мы проводим три концерта, то человеку нужно три раза подаваться на однократную визу. Поэтому и возникла мысль дать таким посетителям возможность получить визу на год. Еще на прошлой неделе некоторые посетители концерта смогли получить годовые визы. На этой неделе было озвучено, что визы будут только однократными.

Но при возврате билета человеку возвращается не полная сумма — по закону организатор вправе удерживать до 25 процентов.

— Люди недовольны, думают, что мы их обманываем и зарабатываем 25% из воздуха. Но за продажу каждого билета нужно заплатить операторам, есть и другие расходы. Конечно, есть люди, которые хотели получить за билет годовой шенген и поехать «на закупы». Они сейчас возмущены, но их немного. В конце концов, мы не визы раздаем, а концерт организовываем. И главное, что я могу пообещать, — концерт будет хорошим, — резюмировали организаторы «Партизан-Рок».