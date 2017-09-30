Ученые назвали идеальное время для чашки кофе 1 30.09.2017, 8:38

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Исследования показали, что употребление бодрящего напитка утром пользы не принесет.

Большинство привыкли начинать утро именно с чашечки бодрящего ароматного кофе. Однако, по мнению ученых, в промежутке с 7 до 9 утра кофе пить не рекомендуют, сообщает healthyliving.com.ua.

- Потребление кофе утром происходит на фоне повышенной концентрации в организме гормона стресса кортизола, который снижает эффективность напитка, - объясняет австралийский диетолог Линди Коэн.

Идеальным временем для приема чашечки бодрящего напитка считается промежуток с 10 до 12. Именно в это время уровень картизола начинает постепенно снижаться.

Кстати, безопасным количеством считается не более двух чашек кофе в сутки. Последнюю рекомендуют выпить не позднее 14 часов.