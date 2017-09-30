«Гольф Клуб» Дмитрия Лукашенко разорился 5 30.09.2017, 9:01

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Экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Гольф Клуб».

Заявление об экономической несостоятельности «Гольф Клуба» в суд подала инспекция МНС по Минскому району на основании «неплатежеспособности должника, имеющей устойчивый или приобретающей устойчивый характер». Налоговики указали на кредиторскую задолженность компании в размере 6,3 млн рублей, дебиторскую задолженность в размере 14,5 млн рублей, а также «отсутствие денежных средств и непредставление должником перечня дебиторов», сообщает tut.by.

Суд постановил привлечь в качестве заинтересованных лиц кипрскую компанию «Беларашан Девелопмент Инвестментс».

Антикризисным управляющим назначена «Правовая компания «БелПрофКонсалт». Судебное заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 8 ноября.

«Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, после того как Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе». По информации украинского «Форбса», ему было предложено профинансировать этот проект в обмен на открытие рынков республики. Партнером Лагуна в «Гольф Клубе» стал «Президентский спортивный клуб», руководит которым средний сын белорусского правителя Дмитрий Лукашенко.

На территории «Гольф клуба» Лагун начал строительство коттеджного поселка «Гринвич», который должен был стать бизнес-составляющей гольф-клуба. Именно это партнерство с властью и позволило Лагуну «развернуться» в Беларуси. Основными его активами с 2007-го по 2015 год стали «Дельта Банк» и сеть магазинов «Родная Сторона». Более мелкими — три страховые компании.

На первых порах дела у украинского бизнесмена шли хорошо. В 2010 году Николай Лагун даже появился на публике с Александром Лукашенко. Украинский инвестор и белорусский правитель пили чай с домашним печеньем в социальной деревне «Истоки», которую профинансировал Лагун.

Последующий бурный рост на фоне кризисных явлений в экономике привел к краху «Дельта Банка» в 2015 году. Дальше стали схлопываться и другие бизнесы.

После того, как банк признали банкротом и открыли ликвидационное производство, в январе 2016 года Экономический суд Минской области по иску управляющего ликвидацией ЗАО «Дельта Банк» взыскал с «Гольф Клуба» уплату купонного дохода по облигациям — 1,2 млн долларов, и вытребовал досрочное погашение выпущенных в качестве обеспечения по кредитам облигаций на сумму 7,6 млн долларов, рассказывал управляющий по делу о банкротстве ЗАО «Дельта Банк» Александр Педько. По исковому производству «Дельта Банка» судебный исполнитель пытался обратить взыскание на предмет залога, то есть на сами гольф-поля оценочной стоимостью 11 млн долларов. Но сделать это с ходу не удалось. «Ситуация в „Гольф Клубе“ была фактически неуправляемой. Просто бросили, и всё. Имущество разбиралось на части кредиторами и просто разворовывалось», — говорил Педько.

Для обеспечения сохранности и эксплуатации объекта участок застройки передали указом Лукашенко компании «Зеленая гавань», аффилированной с «Монолит Групп» семьи Ермашовых. До конца 2030 года компания за счет собственных и привлеченных средств должна обеспечить строительство и ввод жилья и инфраструктуры на территории 380 га.