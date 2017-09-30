Папа Римский выступит с речью о фейковых новостях 30.09.2017, 9:16

Искажение фактов может иметь "последствия на уровне индивидуального и коллективного поведения".

Папа Римский Франциск заявил, что темой его послания на следующем Всемирном дне социальных коммуникаций Римской католической церкви будет "Истина сделает вас свободными. Фейковые новости и журналистика ради мира". Об этом понтифик сообщил в своем Twitter.

В заявлении Ватикана говорилось, что этот вопрос важен для Папы Римского, потому что "фейковые новости способствуют формированию и развитию сильной поляризации мнений", пишет Reuters.

По мнению Франциска, искажение фактов может иметь "последствия на уровне индивидуального и коллективного поведения".

Всемирный день социальных коммуникаций будет отмечаться 13 мая. Послание папы будет обнародовано 24 января на праздник святого Франциска Сальского, который является покровителем журналистов.