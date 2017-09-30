На полигоне в Амурской области РФ дагестанец расстрелял сослуживцев 5 30.09.2017, 9:20

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Солдат был ликвидирован при задержании.

Уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов, расстрелявшийна полигоне в Амурской области трех сослуживцев, был обнаружен и убит при задержании, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Как отмечается, в ходе спецоперации злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, создав прямую угрозу жизни военнослужащим.

"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение", - заявили в ведомстве.

В настоящий момент на месте перестрелки работает комиссия Министерства обороны России.

Как сообщалось накануне, в городе Белогорск Амурской области военнослужащий из Дагестана расстрелял трех сослуживцев, украл автомат и пустился в бега. Еще одного военнослужащего он ранил, тот сейчас находится в госпитале.

Глава города Станислав Мелюков уже доложил о ЧП губернатору Амурской области Александру Козлову. По поручению главы региона в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Местные власти также запланировали отмену всех общегородских мероприятий, если стрелка не нашли бы в ближайшее время.

Вскоре стало известно, что разыскиваемого зовут Гасан Омарович Абдулахадов. Он водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи. Родился 17 июня 1994 года в Дагестане. Он ефрейтор, зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Имеет среднее профессиональное образование, холост. Звание ефрейтора Абдулахадов получил в конце апреля этого года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В Минобороны одной из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области назвали нервный срыв.

Отметим, что на портале Белогорска населенный пункт назван "город вежливых людей". Белогорск - крупный транспортный узел Транссибирской магистрали, его население - около 67 тыс. человек.