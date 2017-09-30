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Швейцарские археологи нашли руины храма Артемиды

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  • 30.09.2017, 9:28
Фото: znaj.ua

Швейцарские археологи в Греции нашли руины храма Артемиды, который искали более 100 лет.

Святилище нашли на участке Эретрии на греческом острове Эвбея. Строение располагалось у подножия холма Палеоекклисия, что рядом с рыбацким селом Амаринтос, передает Телеграф.

Фото: znaj.ua

Сначала храм искали по подсказкам древнегреческого географа Страбона. Однако эти поиски были неудачными. Как выяснилось, древний ученый ошибся. Около 100 лет храм искали в 11 км от места, где были его руины.

Стоит отметить, что богиня Артемида считалась у древних греков одной из самых почитаемых. Найденный храм, скорее всего, построили в VI – IV веках до нашей эры.

Фото: znaj.ua

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