«Чтобы прожить, зарплату нужно увеличить раза в три-четыре» 30.09.2017, 9:44

Фото: onliner.by

Белорусы с самой маленькой, средней и высокой зарплатами рассказали о финансах.

Каждый месяц Белстат подводит итоги того, что мы заработали. И кроме средних значений, как правило, выводится рейтинг зарплат по отраслям, от самой низкой до самой высокой. Многие говорят, что в реальности столько не получают, мол, средняя температура по больнице, что сказать. Но «Онлайнер» таки отыскал трех человек, которым платят суммы практически из статистики. На условиях анонимности они рассказали нам о своих доходах.

Традиционно самой бедной отраслью в Беларуси считается сфера культуры. Даже среди бюджетников это самая низкооплачиваемая отрасль. За август средняя начисленная зарплата здесь составила 448,1 белорусского рубля. Это меньше, чем у медработников, социальных работников и педагогов.

Артему 27 лет, он музыкант оркестра. Живет в Минской области с женой и маленьким ребенком. Музыкой занимается с пяти лет, играет на концертах и преподает в музыкальной школе. В августе после уплаты подоходного налога, профвзноса и пенсионных отчислений на руках у Артема осталось 390 рублей («грязными» парню начислили чуть больше 458 рублей).

— Четыре часа в день у нас репетиции, а еще четыре — это самоподготовка, которая может включать работу в библиотеке, репетиции дома и так далее, — объясняет он. — Получается полноценный восьмичасовой рабочий день.

Фото: onliner.by

Многие считают, мол, что там — «попиликал» четыре часа и всё. Такое мнение, к сожалению, бытует. Но это миф. Кроме игры в оркестре еще преподаю уроки на фортепиано. И очень многие ученики после часа занятий выходят и говорят: «Лучше бы я вагоны разгружал».

Оказывается, заниматься музыкой непросто. Для многих это становится откровением. Почему непросто? Потому что для этого должен быть определенный навык. Понятно, что физический труд тяжел, копать те же траншеи — непросто. Но для этого не нужен отработанный годами навык. А для того чтобы сыграть сольный концерт или выступить на сцене, нужно положить 15 лет каждодневных занятий. Если я не позанимаюсь неделю, то мой навык ухудшится.

Фото: onliner.by

— Поэтому приходится заниматься и в отпуске: я, к примеру, по 3—4 часа репетировал летом в 30-градусную жару. Это для того, чтобы не потерять квалификацию. Опять же, произведение нужно знать наизусть, это как рассказать отрывок на 40 минут из «Войны и мира» со всеми знаками препинания и с выражением. И то это будет проще, сыграть сложнее.

Артем говорит, что зарплаты музыканта ему хватает ровно на «коммуналку», проездной, оплату телефона, интернета и еду.

— На другое что-то денег не остается вообще. Это очень и очень печально, — качает головой парень. — Поэтому все мои друзья и знакомые музыканты ищут дополнительные заработки. Как правило, люди работают на трех работах, берут репетиторство и так далее. Конечно, от этого страдает качество исполнения, потому что приходится распыляться. Но там 50 рублей, там 70, там 100 — и вот уже приличная прибавка. Тем не менее очень много музыкантов, конечно, уезжают из страны. Сами понимаете: здесь 390 рублей и какие-то подработки, а там приезжаешь сразу на $1200.

Артем считает, что при современных ценниках в Минске нужно зарабатывать минимум 1500 рублей, чтобы была возможность обеспечивать семью с женой и ребенком.

Фото: onliner.by

— Это не голословные утверждения, я определил эту цифру исходя из цен на продукты, одежду, лекарства и наши потребности, — говорит парень. — При таком доходе, на мой взгляд, действительно можно заниматься музыкой, искать репертуары, играть концерты и не распыляться. И тогда действительно будет высокий уровень исполнительства и музыкантов. Да и в целом культуры.

К сожалению, у нас в стране культура сейчас находится в упадническом состоянии. Если в Минске еще что-то происходит, то в регионах ситуация с уровнем культурных событий очень печальная.

Фото: onliner.by

— Знаете, можно много говорить и даже ждать, надеяться и верить, что государство вдруг поднимет нам, музыкантам, зарплату до тех же 1500 рублей. Но реальность такова, что этого не случится, не стоит на это рассчитывать всерьез, — заключает Артем. — Поэтому я нашел для себя другой вид деятельности и сейчас вот начинаю подработку — даю частные уроки.

Василий: «В хороший сезон суммы могут переваливать и за «по пятьсот»»

Августовская средняя зарплата по республике составила 844 рубля. В Минске выше — 1138,3. В этом же августе средняя зарплата 30-летнего минчанина Василия до этой суммы не дотянула, «грязными» ему начислили 1100 рублей. Говорит, такая зарплата у него только во время активных продаж в сезон, а это летом. Осенью и зимой — штиль, и платить могут даже по 500 рублей.

Фото: onliner.by

— Работаю я в сфере продаж. Продаю электрику, — рассказывает мужчина. — Фактически как утром пришел, сел за компьютер, взял телефонную трубку, так к вечеру и положил. Работы очень много — договоры, накладные, голову некогда поднять. Да что там, без обеда часто бываю. Приходится оформлять заказы, делать тендеры и так далее. Нагрузка большая, работу даже беру на дом.

Василий женат, вместе с женой живут на съемной квартире. На нее уходит около 350 рублей в месяц.

Фото: onliner.by

— Еще добавьте сюда «коммуналку» в 70 рублей (в квартире никто не прописан), проездные и оплату мобильных. Вот уже внушительной части зарплаты и нет, — говорит он. — Остальное тратим на еду и одежду, иногда на путешествия. Сейчас вот влезли в кредит на квартиру. Так каждый месяц еще по 500 рублей уходит на него. Благо жена тоже работает и неплохо зарабатывает, чуть больше, чем я. Но все равно фактически одна зарплата уходит на текущие нужды. А на вторую мы живем.

Фото: onliner.by

— Да, у меня вроде бы неплохие заработки по белорусским меркам, — отмечает Василий. — Но из-за кредита и съемной квартиры большая часть уходит на текущие нужды. Я уже не говорю про отложить.

При такой зарплате можно содержать детей, откладывать на старость, покупать фрукты и овощи вне зависимости от сезона, не думать, как купить хорошие нормальные вещи, и спокойно идти к врачу при надобности, не пробивая при этом брешь в бюджете.

— Многие могут подумать, мол, эта сумма фантастическая. Мол, с такими деньгами можно шиковать и ни в чем себе не отказывать. Но это так до момента, пока ты не собираешься покупать жилье, заводить ребенка или проходить курс лечения, — говорит мужчина.

— Как только у тебя обнаруживаются какие-то нюансы со здоровьем, которые нужно решать, в этот момент понимаешь, насколько ты беден и нищ. Даже со своими 1100 рублями... Поэтому я сейчас активно переобучаюсь.

Максим: «С моим уровнем компетенций можно зарабатывать от 6 до 10 тысяч рублей»

На верхних строчках зарплатного рейтинга от Белстата — традиционно ребята из сферы IT. Средний заработок по отрасли достигает 3393,2 рубля.

— Можно и больше зарабатывать, все зависит от опыта и умений, — говорит 34-летний Максим. Он живет в Минске на съемной квартире, хотя имеет свою. Говорит, купленная ему не очень нравится, и он собирается ее продать.

Фото: onliner.by

— На моем этапе, когда есть опыт работы во многих и разных компаниях, когда знаешь технологии, ценообразование и так далее, можно получить от 6 до 10 тысяч рублей. Это уровень senior developer и team leader. Если пойти закончить университет, то такую зарплату, естественно, получить нереально.

Максим говорит, что раньше у программистов по некоторым специальностям была халява: можно было, сильно не напрягаясь, зарабатывать 3—4 тысячи рублей. Но компании сейчас серьезно оптимизировали свои затраты, и такое встречается все реже и реже.

Фото: onliner.by

— Этой зарплаты мне хватает на BMW, на квартиру, съездить в отпуск 3—4 раза в год в ту же Испанию, Италию, — объясняет мужчина. — В последнее время на машине практически не езжу. Пользуюсь Uber. Это около 100 долларов в месяц. Обслуживание BMW будет дороже стоить.

Покупаю раз в четыре года компьютер, беру флагман помощнее. Это рабочий инструмент, поэтому на него не скуплюсь. Сейчас у меня Lenovo ThinkPad с Core i7 и 32GB mem. Это был самый мощный компьютер на момент покупки. «Коммуналку» плачу небольшую, настроил автооплату, так что этих платежей не замечаю. Время от времени хожу куда-нибудь на ту же Зыбицкую, вожу девушек в рестораны. Всего, я прикидывал, на жизнь мне достаточно 2—3 тысяч рублей.

Фото: onliner.by

— Остальные деньги я откладываю. Вкладывал в депозиты, но сейчас они стали неинтересными. Пробовал играть на форексе, вкладываться в криптовалюты, майнить, но это больше для того, чтобы быть в тренде. В общем, ищу способы, как сделать так, чтобы накопления приносили доход.

Работать приходится достаточно много и интенсивно, иногда и по 10—12 часов, так что не всегда успеваешь тратить полученное. Одна из причин, почему я больше не женат, — слишком много времени тратил на работу. Насчет того отношения к программистам, когда люди думают, что наша зарплата завышена, — так это смотря с чем сравнивать.

Фото: onliner.by

— Если сравнивать с зарплатами на мировом рынке, то не скажу, что наши завышены. Они средние по рынку. Да, в США заработки выше, но выше и расходы. В Индии — ниже, но хуже качество профессионалов. У нас вполне адекватная средняя зарплата в этой сфере.

Фото: onliner.by

Что касается средней зарплаты по стране, то тут, по мнению Максима, он мог бы спокойно жить на сумму от 1600 до 3000 рублей в месяц.

— Хватило бы, если не тратиться на рестораны, клуб и выпивку, — говорит мужчина. — Даже с такой зарплатой можно уже несильно переживать из-за цен на продукты, одежду. Думаю, даже что-то могло бы оставаться и можно было бы выплачивать какой-то кредит.

Компетентно: «Рынок труда восстанавливается, но хороших работников на нем по-прежнему мало»

— Рынок труда, как и любой другой рынок, формирует спрос и предложение, — говорит руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат» консалтинговой компании «Здесь и сейчас» Ольга Надточаева. — Чем выше спрос и меньше предложение, тем больше денег работодатель готов предлагать сотрудникам. И, соответственно, чем больше предложение и меньше спрос, тем меньше вероятность роста зарплат по данной позиции. И обижаться здесь нечего. Это простые законы экономики.

Ольга Надточаева

Фото: onliner.by

Если по какой-то специальности дефицит работников в принципе, то уровень доходов будет расти практически у всех, будут брать молодых специалистов, драться за них, обучать и растить. Похожая ситуация была у нас в начале становления рынка IT. Если же отрасль ориентирована на уже готовых специалистов-профессионалов, то таких сотрудников будут переманивать и их заработки будут повышаться, в то время как у молодых специалистов зарплаты будут оставаться на прежнем уровне.

Конечно, на рост зарплат влияет и сама ситуация в экономике. К примеру, в 2014—2016 годах из-за кризиса даже для дорогостоящих и профессиональных специалистов не было работы, не говоря уже про обычных сотрудников.

Но тем не менее на рынок выходят не самые квалифицированные кадры. И очень многие работодатели жалуются на то, что они не могут качественно закрыть вакансии, потому что не хватает специалистов нужной квалификации. На рынке сейчас либо очень дорогие специалисты, либо те, кого еще нужно учить и учить.

Работодатели не готовы перекупать специалистов. Ситуация в экономике сейчас не радужная, организациям очень сложно зарабатывать деньги. Наблюдается довольно высокая конкуренция сервисов, поэтому компании не готовы идти на увеличение расходов. Они готовы нанимать хороших специалистов, но в рамках своих бюджетов. Поэтому даже хороший специалист сейчас может выйти на рынок, ходить-ходить и так ничего и не найти. Пока вот такой дисбаланс.