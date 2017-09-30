«Может быть, «Элема» будет стоить дешевле, чем ZARA?» 30.09.2017, 9:58

В цену белорусской одежды закладывают зарплаты спецназа и КГБ, считает известный дизайнер.

Представители французской легкой промышленности собираются приехать в Минск для проведения переговоров о возможном сотрудничестве с предприятиями концерна «Беллегпром».

Как сообщает БелТА, такая договоренность достигнута во время участия белорусской делегации в Неделе мод, которая проходит в Париже.

Среди предприятий, с которыми планируется вести переговоры, посольство Беларуси во Франции назвало ОАО «Камволь» и фабрику «Элема».

Известный дизайнер Саша Варламов рассмеялся, когда услышал новость о том, что белорусская делегация легкой промышленности впервые посещает дефиле модных домов и салоны на Неделе моды в Париже.

— Какое огромное количество предложений одежды в мире: тряпки висят в витринах – и никому не нужны. Есть два магазина, в которых покупают: H&M и ZARA, — говорит дизайнер в интервью «Завтра твоей страны».

Эксперт отмечает, что цены на одежду в Беларуси намного выше, чем в Европе.

— Сегодня Китай и юго-восточная Азия – лидеры по производству товаров легкой промышленности. 1,5-2 доллара – себестоимость джинсов, произведенных там. Кто может предложить дешевле в Беларуси? Сколько будет стоить беллегпромовская одежда, если надо кормить Лукашенко, спецназ, милицию, КГБ? Все закладывается в цену.

Саша Варламов рассказывает, как на днях гулял по улице, где расположены модные магазины Берлина.

— Все эти рукодельные тряпки висят уцененные. Они никому не нужны. Потому что мода вышла из моды, — заключает собеседник Завтра твоей страны. — Не хотят люди тратить деньги на тряпки. Они тратят их на здоровье – все бегают. На хорошую еду — сеть биомаркетов процветает. И на путешествия — сколько людей сидит на чемоданах и ездит по всему миру! Люди покупают мебель в IKEA, одеваются в H&M и едят на улице турецкую и вьетнамскую еду.

Модельер признается: с одной стороны, ему обидно, что мода и стиль перестали иметь значение для людей. Но с другой — это прекрасно, — считает Саша Варламов.

Оценивая шансы белорусских предприятий выйти на европейский рынок, эксперт задает риторический вопрос:

— Вы можете представить, чтобы Беллегпром мог соперничать с Китаем, Малайзией, Индонезией и Вьетнамом? Или, может быть, «Элема» будет стоить дешевле, чем ZARA?